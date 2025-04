Czy w majówkę trzeba iść do Kościoła? Duchowni wyjaśniają

Majówka 2025. Czy katolicy powinni iść do kościoła? Odpowiedź jest prosta

Majówka zwykle obejmuje dwa dni ustawowo wolne od pracy – 1 i 3 maja. W 2025 roku układ kalendarza sprzyja dłuższemu wypoczynkowi, ponieważ 1 maja przypada w czwartek, a 3 maja – w sobotę. W połączeniu z piątkiem 2 maja, który wiele osób bierze jako dzień urlopu, oraz niedzielą 4 maja tworzy to czterodniowy weekend.

Katolicy w tym czasie powinni jednak pamiętać również o tym, że maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej, a same dni majówki mają też swój religijny charakter.

1 maja – Święto Pracy i wspomnienie św. Józefa

1 maja jest w Polsce obchodzony jako Święto Pracy – dzień mający swoje korzenie w historii robotniczych protestów, ale również ugruntowany w tradycji Kościoła. Tego dnia przypada wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracy. Papież Pius XII ustanowił to święto w 1955 roku, by pokazać, że praca ma sens duchowy i społeczny.

Mimo że nie jest to święto nakazane, wielu katolików bierze udział we mszy świętej, aby oddać hołd patronowi pracujących. Święty Józef, mąż Maryi i opiekun Jezusa, jest wzorem człowieka skromnego, pracowitego i pełnego zaufania Bogu – a więc postacią, która w naturalny sposób wiąże się z tematem pracy i wysiłku.

2 maja – Dzień Flagi i dyspensa na piątkowe mięso

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto państwowe, ale nie liturgiczne. Choć formalnie jest to dzień pracujący, wielu Polaków korzysta z okazji, by przedłużyć wypoczynek.

W 2025 roku 2 maja przypada w piątek, co w katolickiej tradycji oznacza dzień wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Kościół katolicki w Polsce zaleca powstrzymanie się od jedzenia mięsa we wszystkie piątki roku – nie tylko w Wielkim Poście. Jest to wyraz duchowej dyscypliny i pokuty. Kościół może jednak udzielić dyspensy – i tak też stało się w przypadku majówki.

„Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących oraz pokoju na świecie” – podkreślał bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Metropolita warszawski, abp Adrian Galbas, udzielił dyspensy dla osób przebywających na terenie archidiecezji warszawskiej. To oznacza, że w tym dniu katolicy mogą z czystym sumieniem zjeść kiełbasę z grilla, jeśli spełnią warunek duchowy – na przykład odmówią modlitwę lub wykonają dzieło miłosierdzia.

3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja to dzień podwójnie ważny – państwowo i religijnie. Z jednej strony to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku, z drugiej zaś – w Kościele katolickim – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

To jedno z nielicznych świąt, w których wymiar patriotyczny i duchowy tak silnie się splatają. Tego dnia katolicy wspominają Maryję jako szczególną patronkę Polski, co zostało formalnie uznane przez papieża Benedykta XV w 1920 roku. W 1923 roku święto to zostało wpisane do kalendarza liturgicznego.

Wbrew powszechnemu przekonaniu 3 maja nie jest świętem nakazanym, czyli takim, w którym uczestnictwo we mszy świętej jest obowiązkowe (jak np. w Boże Narodzenie). Kościół jednak zachęca wiernych do udziału w liturgii, szczególnie w intencji ojczyzny. W wielu parafiach odprawiane są msze z udziałem pocztów sztandarowych, harcerzy i przedstawicieli władz lokalnych.

Majowe nabożeństwa – serce wiosennej duchowości

Tradycja nabożeństw majowych, znanych potocznie jako „majówki”, sięga XIX wieku i na trwałe wpisała się w pejzaż religijny Polski. Odmawianie Litanii Loretańskiej oraz śpiewanie pieśni maryjnych to codzienny rytuał nie tylko w kościołach, ale i przy przydrożnych kapliczkach.

W wielu wsiach i miasteczkach „majówki” są nie tylko wyrazem religijności, ale też elementem lokalnej kultury. Spotkania przy kapliczkach to okazja do wspólnej modlitwy, rozmów sąsiedzkich, a nawet świętowania. W dużych miastach nabożeństwa organizowane są często na świeżym powietrzu – np. w parkach, ogrodach parafialnych, przy kościołach.

