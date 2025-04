Majówkowy wysyp grzybów. W tych miejscach rosną jak szalone

Majówka to nie tylko czas radosnego grillowania i spotkań towarzyskich. To również moment na realizacje swoich hobby. Powodów do narzekań nie mogą mieć grzybiarze. Piękna pogoda i mnóstwo leśnych przysmaków sprawi, że oddanie się tej aktywności będzie czystą przyjemnością.

Wysyp grzybów w majówkę. Te regiony z nich słyną

Doświadczeni grzybiarze doskonale wiedzą, że sezon na grzyby przypada na jesień. Wilgoć, deszcze i umiarkowana temperatura to warunki idealne dla grzybów. Jednakże ostatnie anomalie pogodowe sprawiły, że na majówkę możemy spodziewać się kolejnej fali rozwoju leśnych przysmaków.

Aby cieszyć się wynoszeniem z lasów pełnych koszy, warto udać się w regiony, przez które ostatnio przetoczyły się ulewne deszcze. Co więcej, lasy liściaste i mieszane, ze względu na dobrą akumulację wilgoci, stanowią doskonałe podłoże dla grzybów.

Grzybobranie w maju sposobem na zarobek?

Grzyby od lat biją rekordy cenowe na rynku. Nic w tym dziwnego – sezonowość tego typu produktów oraz stosunkowo niska podaż wpływa na ich finalną cenę. Rarytasem w świecie grzybiarzy są smardze zwyczajne, które uważane są za jedne z najrzadszych i najdroższych grzybów w Polsce. Ich cena za kilogram waha się między 200 a 450 zł.

Warto jednak zaznaczyć, że nie należy ich zbierać na terenie lasów państwowych, ponieważ w miejscach tych objęte są one ochroną. Za złamanie tego zakazu grozi kara finansowa w wysokości nawet 5 tys. zł.

Jakie grzyby warto zbierać w maju?

W gastronomii równie cenione co smardze zwyczajne są znacznie bardziej popularne polskie grzyby, które przez wielu doceniane są za delikatny smak i niepowtarzalny aromat. Mowa o dziko rosnących pieczarkach, twardzioszkach przydrożnych, a także borowikach i podgrzybkach brunatnych.

Warto również poszukiwać koźlarzy babki, prawdziwków i maślaków. Chociaż wiele z tych grzybów kojarzy nam się głównie z jesienią, w tegoroczną majówkę bez trudu znajdziemy je w wielu lasach.

Przykładowo: na smardze najczęściej natkniemy się w lasach liściastych i mieszanych. Podgrzybki z kolei obradzają na wilgotnych terenach trawiastych, podobnie jak pieczarki. Z kolei boczniaków możemy poszukiwać na martwym drewnie drzew liściastych.

Środki ostrożności przy grzybobraniu

Chociaż grzybiarstwo to fantastyczne hobby, warto zachować środki ostrożności. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że niektóre rodzaje grzybów mogą być dla nas trujące. Jeśli zatem nie mamy pewności, czy dany grzyb jest jadalny, lepiej go nie zbierać.

Przebywanie w lesie wiąże się również z ryzykiem ukąszenia przez owady. Dlatego też warto stosować środki odstraszające oraz pamiętać o odpowiednim ubraniu podczas każdej wędrówki.

