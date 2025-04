Znany lekarz grzmi ws. groźnej choroby. „Dla pacjenta to jest bardzo niebezpieczne”

Mimo wzrostu szczepień w Polsce zwiększyła się liczba diagnoz kleszczowego zapalenia mózgu. Eksperci wyjaśniają, że przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być zmiany klimatyczne, które sprawiają, że kleszcze mogą być aktywne niemal przez cały rok. – Teraz odnotowujemy kilkaset przypadków KZM w ciągu jednego roku w Polsce, kiedyś było ich poniżej stu – zauważył dr Michał Sutkowski w rozmowie z Medonetem.

Lekarz dodał, że „ta zapadalność jest sezonowa i utrzymuje się od kwietnia do czerwca i od września do listopada, choć z powodu dosyć łagodnych zim kleszcze są aktywne właściwie przez większą część roku”. Dr Sutkowski wyjaśniał, że „rozwój choroby zależy od wielu czynników, m.in. od wieku pacjenta, stanu zdrowia”. – Ryzyko wyraźnie wzrasta u osób starszych, szczególnie tych po 60. roku życia, z przewlekłymi chorobami, obciążonych czynnikami ryzyka – tłumaczył ekspert.

Kleszczowe zapalenie mózgu. Dr Michał Sutkowski komentuje

Dr Sutkowski dodał, że „choroba zwykle przebiega w dwóch fazach”. – Pierwsza to faza zwiastunowa, w której pojawiają się objawy grypopodobne, czasem też z objawami ze strony przewodu pokarmowego. Później niestety dochodzi faza druga, neurologiczna, z zaburzeniami świadomości, zapaleniem mózgu z oczopląsem, ze śpiączką, z afazją, z porażeniem nerwów czaszkowych, zaburzeniami oddychania, zapaleniem rdzenia kręgowego – powiedział lekarz.

Dr Sutkowski kontynuował, że „w konsekwencji dochodzi też potem do bardzo poważnych neurologicznych powikłań, które się rozwijają mniej więcej w połowie przypadków”. Ekspert podsumował, jakie skutki wywołuje ukłucie kleszcza. – To są bardzo ciężkie objawy w postaci niedowładów, stałego porażenia nerwów czaszkowych, zaniku mięśni, najczęściej w obrębie obręczy barkowej – powiedział ekspert.

Znany lekarz o kleszczach. „Jest mnóstwo mitów, które szkodzą”

– Dla pacjenta to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ryzyko zgonu w fazie ostrej KZM jest duże i wynosi nawet dwa proc., i to tylko w przypadku wirusa europejskiego. Natomiast jeśli chodzi o podtypy dalekowschodnie, to zgonów jest dużo więcej, bo umiera nawet jedna trzecia pacjentów – podsumował dr Sutkowski. Lekarz zakończył, że „jest mnóstwo mitów na temat kleszczy, które szkodzą”.

Czytaj też:

Ten kwiat odstrasza kleszcze. Może kwitnąć całe wakacjeCzytaj też:

Masz podejrzenie, że w twoim domu są jaja kleszczy? Zwróć uwagę na jedną rzecz