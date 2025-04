Ogromne utrudnienia w Warszawie. Długi weekend zwiastuje korki

Podczas tegorocznej majówki zbiegnie się kilka istotnych wydarzeń w stolicy. Obchody 3 maja, przemarsze, zgromadzenia, ale i zmagania piłkarzy o Puchar Polski na PGE Narodowym. Na te szczególne wydarzenia do stolicy może przyjechać mnóstwo podróżnych. Co to oznacza dla kierowców?

Majówkowe utrudnienia komunikacyjne w Warszawie

Początek utrudnień komunikacyjnych w stolicy rozpocznie się 1 maja. Na ten dzień zaplanowano wiele zgromadzeń publicznych oraz przemarszów. Z kolei 2 maja odbędą się uroczystości państwowe związane z obchodami Dnia Flagi.

Największe utrudnienia czekają kierowców podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uroczystości odbędą się nie tylko na Placu Zamkowym, ale i na Placu Piłsudskiego.

Utrudnienia w Warszawie. Gdzie można się ich spodziewać?

1 maja możemy spodziewać się utrudnień od godziny 11 w okolicy Ronda de Gaulle’a, na Nowym Świecie, ulicy Świętokrzyskiej, Mazowieckiej i Królewskiej aż po plac Grzybowski. Mogą utrzymywać się do godziny 15. Z kolei od godziny 12 do godziny 15 utrudnienia mogą występować na ulicy Matejki, Alejach Ujazdowskich, Pięknej, Marszałkowskiej i Wilczej.

2 maja na godzinę 12:30 zaplanowany jest przemarsz kibiców ulicą Łazienkowską na Pragę. Z kolei o godzinie 16 rozpocznie się mecz na PGE Narodowym, podczas którego Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin.

Policjanci będą decydowali o zamknięciu ruchu na ulicach, którymi przejdą kibice. Na Narodowy najsprawniej dowiezie komunikacja miejska – poinformował ZTM.

3 maja należy spodziewać się utrudnień na placu Trzech Krzyży. W tym miejscu powstanie „miasteczko biegowe” w związku z organizacją 33. Biegu Konstytucji (między godziną 10:30 a 13).

Z kolei 4 maja od godziny 5 do godziny 20 nieprzejezdna będzie ulica Świętokrzyska od Kopernika do Marszałkowskiej, w związku z zawodami Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup.

ZTM ostrzega przed zmienionymi kursami

ZTM informuje, że w okresie utrudnień komunikacyjnych, uruchomiono szereg tras zastępczych. Zarząd Transportu Miejskiego zaznacza jednak, aby na bieżąco monitorować aktualne rozkłady jazdy autobusów, ponieważ wiele linii poruszać się będzie po zmienionych trasach.

Do apelu przyłączają się również funkcjonariusze policji, którzy zaznaczają, aby nie poruszać się po Warszawie „na pamięć”, zwracać uwagę na objazdy i zachowywać szczególną ostrożność podczas majówki, kiedy to ruch może być większy niż zwykle.

