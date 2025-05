Polska flaga i godło do zmiany? „Ta propozycja ma sens”

Co jakiś czas pojawiają się głosy o zmianie polskiej flagi. Czerwień miałby zastąpić karmazyn, który był polską barwą narodową. Symbolizował on dostojeństwo i bogactwo. Jak przypomina „Fakt” cena uzyskiwanego z larw niewielkiego pluskwiaka (czerwca polskiego) barwnika, potrzebnego do farbowania tkanin – koszenili – była jednak bardzo wysoka i na taki kolor mogli sobie pozwolić jedynie dostojnicy państwowi.

W petycji do Andrzeja Dudy z połowy grudnia 2024 r., która wpłynęła ze Skarżyska-Kamiennej, oprócz kwestii historycznych zwrócono też uwagę na symboliczne i praktyczne. Autor pisma do prezydenta wspomniał m.in. o tym, że polska flaga jest mylona z czeską, indonezyjską, czy monakijską. Dodano, że zmiana mogłaby być symbolem odnowienia polskiego dziedzictwa u dumy narodowej, czy odświeżenia narodowej tożsamości.

Czerwień w polskiej fladze zostanie zastąpiony karmazynem lub amarantem? Heraldyk zabrał głos

Wskazano też, że karmazyn w średniowieczu przysługiwał rycerstwu, a potem szlachcie. – Ta propozycja ma sens i ma swoje zakotwiczenie w historii – skomentował heraldyk Robert Fidura. Ekspert przekonywał, że sprawa stała się problematyczna na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy we Francji wynaleziono syntetyczny czerwony barwnik. W okresie wojen napoleońskich na polskie mundury i flagi trafił amarant i od tego czasu trwa spór o kolor.

Fidura oprócz narodowej czerwieni chciałby też uwspółcześnienia stosowania godła narodowego, jego jednoznacznego wzoru oraz uporządkowania zasad eksponowania flag. – Marzy mi się takie rozwiązanie, jakie obowiązuje w Hiszpanii, gdzie jedna ustawa dokładnie porządkuje i określa nie tylko barwy narodowe, ale też kształt godła i sposoby ich eksponowania według ściśle spisanego protokołu – podsumował heraldyk.

