Prezydent Duda zaapelował do ministra obrony. Czego chce od Kosiniaka-Kamysza?

– Zawsze to podkreślaliśmy, że czasy były różne, Polska potem znikała z mapy, odbierano nam wolność, odbierano nam niepodległość, odbierano nam suwerenność, ale my zawsze byliśmy w sensie mentalnym, kulturowym, częścią Zachodu, ponieważ wpisało nas do tego chrześcijaństwo zachodnie przyjęte z Rzymu, a przekazane poprzez Pragę – podkreślał Andrzej Duda.

Andrzej Duda poprosił Polaków o udział w wyborach

Na uroczystościach z okazji święta 3 maja prezydent podkreślał, ze Polacy to naród tolerancyjny i „na wskroś nowoczesny”. Kilka zdań poświęcił też zbliżającym się wyborom prezydenckim. – Wkrótce będziemy wybierali znowu, znowu wybierali głowę polskiego państwa. To będzie zaraz, dosłownie za chwilę – zaznaczał.

– Trwa tej chwili kampania, trwa w tej chwili debata polityczna, kandydaci prezentują siebie, swoje spojrzenie na Polskę, swoją wizję. Będziemy wybierać, tak też i ja będę wybierał jak każdy zwykły obywatel. Tak jak wszyscy tutaj, którzy wokół mnie siedzą – mówił.

– Ale chcę podkreślić jedno, najważniejsze jest, byśmy mogli rzetelnie wybrać. By te wybory przebiegły w sposób uczciwy, by ich wynik był wynikiem obiektywnym i prawdziwym, by zostały dobrze i rzetelnie przeprowadzone. I by mogły zostać spokojnie uznane – zwracał uwagę prezydent.

Następnie Duda poprosił o wysoką frekwencję. – I tu mój apel do wszystkich moich rodaków. Nie trzeba nikomu mówić, w jakich czasach dziś tu i teraz żyjemy. Nie trzeba nikomu mówić z państwa, co się wokół nas dzieje, także w szerokim znaczeniu politycznym poza granicami RP. Że trwa rosyjska agresja na Ukrainie, że odrodził się rosyjski imperializm i że nie jest bezpieczny, bo trzeba dzisiaj mieć świadomość, że nasi sąsiedzi zostali zaatakowani i walczą o swoją wolność – podkreślał.

– Dlatego to, aby Polska wyszła z wyborów prezydenckich mocna, jest dzisiaj fundamentalnie ważne. Mocna nowo wybranym prezydentem, mandatem nowo wybranego prezydenta. Aby ten mandat był mocny, musicie do tych wyborów jako wyborcy iść. I proszę was o to, jako jeszcze cały czas prezydent RP, który chciałby przekazać ten prezydencki urząd spokojnie swojemu następcy, wybranemu przez moich rodaków – dodawał.

Duda do Kosiniaka-Kamysza: Zadbaj o Borsuka

Po apelu ogólnym, Duda zdecydował się też na prośbę indywidualną. – To mój apel do ministra obrony narodowej. Panie ministrze, proszę żeby Borsuk naprawdę był mocno wspierany i żeby faktycznie stał się nie tylko symbolem polskiej armii, służącym bezpieczeństwu i sprawności bojowej polskiego żołnierza, ale by był także naszym hitem eksportowym. Trzeba go w tym mocno wspierać, trzeba wspierać polski przemysł, proszę to realizować z całych sił – mówił z naciskiem.

