Znany duchowny złożył rezygnację, przyznał się do wyrządzenia krzywdy. Cudzołożył z osobą dorosłą

„Złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji duszpasterza młodzieży. Wszystko ma swój czas. Przede wszystkim jestem wdzięczny Bogu i ludziom za współtworzenie Niniwy, Festiwalu Życia i całego Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku. Te siedemnaście lat były piękne i intensywne. Dlatego potrzebuje teraz na jakiś czas złapać dystans i bardziej zająć się sobą i swoim życiem duchowym” – napisał pod koniec kwietnia w mediach społecznościowych ks. Tomasz Maniura.

„Całe to wielkie doświadczenie wiary, ludzi i działania Boga mam w sobie. Za to co dobre dziękuję, za to co złe z mojej strony, przepraszam, i niech Bóg dalej dokonuje swojego dzieła w Kokotku i w każdym z nas. Dla mnie jakiś etap życia się kończy, ale niezmiennie chce dalej dać prowadzić się Bogu i pewnie gdzieś nasze różne drogi będą się przecinały. Samo dzieło Niniwy oraz Festiwalu Życia rozwija się dobrze i kolejni ojcowie poprowadzą je dalej na pewno tak, jak Bóg tego chce” – dodał.

O. Tomasz Maniura zrezygnował. Powodem wyrządzona przez niego krzywda zgłoszona przełożonemu

Ks. Maniura podkreślił, że „z tego powodu przestał kilka tygodniu temu nagrywać podcasty”. „Moje zaangażowanie nie trwało aż tak długo, ale było mocnym doświadczeniem, za które jestem wdzięczny. Teraz będę prowadził życie nie medialne, co dla mnie na pewno będzie dobre. Moja rezygnacja podyktowana jest krzywdą wyrządzoną przeze mnie, która została zgłoszona mojemu przełożonemu” – podsumował.

W odpowiedzi 2 maja oświadczenie opublikowali również Misjonarze Oblaci. Czytamy w nim, że na początku kwietnia wpłynęło do nich „zgłoszenie ws. możliwości popełnienia nadużyć przeciwko VI przykazaniu Dekalogu (nie cudzołóż – red.), wobec osób pełnoletnich”. „Zgłoszenie doznanej krzywdy przez osobę dorosłą, dotyczącej również osoby dorosłej, zostało potraktowane z pełną powagą przez władze prowincji” – zapewniają Oblaci Maryi Niepokalanej.

Oblaci Maryi Niepokalanej o szczegółach sprawy

„Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, po rozpoznaniu sprawy, skierowano o. Tomasza na miesięczne rekolekcje oraz roczny okres odosobnienia przeznaczony na refleksję i nawrócenie. Ojciec Tomasz wyraził żal i zadeklarował gotowość do pełnej współpracy z przełożonym w celu uzdrowienia tej bolesnej sytuacji. Jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wyrażamy głęboki ból i solidarność z osobami, które doznały krzywdy” – brzmi fragment komunikatu.

Oblaci powtórzyli, że „są gotowi przyjąć kolejne zgłoszenia i wyjaśnić wszelkie wątpliwości”. Zaznaczono, że można zgłaszać się kurii lub delegata prowincjała ds. ochrony małoletnich i osób bezbronnych o. Dominika Ochlaka OMI. Zapewniono, że każda osoba, która zgłosi krzywdę, zostanie należycie wysłuchana i objęta odpowiednią opieką oraz zaoferowano wsparcie psychologiczne i duszpasterskie.

