Niemieckie radiowozy na terenie Polski? Posłowie PiS żądają wyjaśnień

Kontrolę przeprowadzili Władysław Dajczak i Paweł Jabłoński.

Niemcy odsyłają migrantów do Polski? Jabłoński i Dajczak chcą wyjaśnień od SG

„Przygotowaliśmy pytania w formie pisemnej, ale mamy nadzieję, że na niektóre otrzymamy odpowiedzi również w formie ustnej”, wyjaśniał Jabłoński dla PAP, po czym zarzucił rządowi Donalda Tuska, że „mydli Polakom oczy”, mówiąc, że z Niemiec do Polski przerzucanych jest najwyżej kilkaset osób.

„Niemiecka policja ujawniła w odpowiedzi na pytanie dziennikarskie, że takich osób, tylko w okresie rządów Tuska było już ponad 10 tys. Musimy to sprawdzić” – dodał były wiceminister.

Zawrócenia a przekazania – różnice proceduralne

W kontekście danych podawanych przez polityków PiS warto zwrócić uwagę na różnicę między zawróceniami a przekazaniami cudzoziemców. Zawrócenie to sytuacja, w której cudzoziemiec nie otrzymuje zgody na wjazd do Niemiec i zostaje odesłany z powrotem na granicę. Przekazanie natomiast odbywa się w ramach procedur readmisyjnych lub na podstawie rozporządzenia Dublin III, które przewiduje, że wniosek o azyl powinien być rozpatrywany w pierwszym kraju UE, do którego dotarł imigrant.

Według danych niemieckiej policji federalnej, w 2024 roku zawrócono do Polski 9369 cudzoziemców, z czego największą grupę stanowili obywatele Ukrainy – 4704 osoby. Dla porównania, zawrócono 580 Afgańczyków, 470 Syryjczyków, 377 Gruzinów i 234 Hindusów.

Straż graniczna wyjaśnia

W 2024 roku, w ramach procedur readmisyjnych, Niemcy przekazali Polsce prawie 360 osób, głównie obywateli Indii, Afganistanu i Egiptu. W tym samym roku, w ramach rozporządzenia Dublin III, przekazano ponad 330 cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Rosji, Syrii i Afganistanu.

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. Monika Musielak, podczas spotkania z posłami przedstawiła aktualną sytuację na polsko-niemieckim pograniczu oraz poinformowała o zasadach współpracy funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej z niemiecką policją. Rzecznik Komendanta, por. SG Paweł Biskupik, zaznaczył, że funkcjonariusze działają zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa.

Kontekst polityczny

Wizyta posłów PiS wpisuje się w publiczną krytykę rządu Donalda Tuska za rzekomą bierność wobec działań Niemiec w zakresie zawracania imigrantów.

Poseł Dajczak stwierdził: „Dostałem zdjęcie, na którym jest radiowóz niemieckiej policji, który przywiózł jakichś ludzi. Zostali oni przejęci przez polską straż graniczną”. Dodał również: „Niemiecki radiowóz wjeżdża na teren miasta, porusza się po nim nie wiadomo, na jakich zasadach i dlaczego zostawia uchodźców”.

Czytaj też:

Niemiecki ekonomista: Regres Niemiec jest dużo szybszy niż przewidywałemCzytaj też:

UE znów pomija Polskę. Cicha zemsta? PiS grzmi, posłowie KO w proteście wyciągają karty do głosowania