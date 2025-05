Doradca Dudy: Cieszę się, że jest panika w PiS. Mentzen wejdzie do II tury

Łukasz Rzepecki przed tygodniem zaskoczył prawą stronę polskiej sceny politycznej, deklarując poparcie dla Sławomira Mentzena z Konfederacji. Doradca prezydenta Dudy został nawet członkiem sztabu kandydata, który w sondażach utrzymuje trzecią pozycję i powtarza jak mantrę, że tylko on ma szanse wygrać z Rafałem Trzaskowskim w II turze.

Mentzen podsumował Nawrockiego. Doradca Dudy się nie odcina

Pytany o sprawę mieszkania Nawrockiego, Rzepecki skrytykował sztab wyborczy kandydata PiS. Został zagadnięty o tę sprawę głównie w kontekście komentarza na X, jakiego udzielił Sławomir Mentzen.

„Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną. Tymczasem cały PiS tego broni. I to co godzinę w inny sposób, bo wersje obrony zmieniają się cały czas” – pisał Mentzen.

– Tak samo, jak Sławomir Mentzen jestem i zawsze będę za przejrzystością i transparentnością w życiu publicznym. Dziwię się sztabowi pana prezesa Karola Nawrockiego, że kiedy wyszły na światło dzienne pierwsze informacje o mieszkaniu, o kawalerce w Gdańsku, to nie zorganizowano spotkania z dziennikarzami, żeby wszystko jasno wytłumaczyć, powiedzieć, jaka jest prawda – przyznał Rzepecki.

Rzepecki: Cieszę się, że jest panika w PiS

Popierający Mentzena były polityk PiS uważa, że obecna krytyka Nawrockiego ma doprowadzić do polaryzacji PiS i PO, a w konsekwencji zmniejszenia szans trzeciego z głównych kandydatów. – Chodziło o to, żeby Sławomir Mentzen nie wszedł do drugiej tury wyborów, bo każdy wie, że w momencie, kiedy wejdzie do drugiej tury, to wygra wybory prezydenckie – przekonywał.

Łukasz Rzepecki zaskoczył, gdy zgodził się z dziennikarzem odnośnie paniki w sztabie PiS. – To dobrze. Cieszę się, że jest panika w PiS-ie. Wiedzą doskonale, że to Sławomir Mentzen wejdzie do drugiej tury – powtarzał.

