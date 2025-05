„Niedyskrecje parlamentarne”. Trauma Mentzena. Trzaskowski nie ma z kim przegrać?

Końcówka kampanii to moment, kiedy politycy chcą pokazać jak największą mobilizację elektoratu.

– Na niedzielny wiec kandydata KO na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego, do Płocka zjechało mnóstwo warszawskich działaczy PO. To dlatego, że miejscowe struktury PO są słabe, a Płock jest okręgiem wyborczym Marcina Kierwińskiego. Dlatego od rana do Płocka jechały autokary z działaczami warszawskimi. Każde koło PO w Warszawie dostało wytyczne, ilu działaczy ma dostarczyć i zależało mu, żeby nie było kompromitującej frekwencji – opowiada warszawski działacz koalicji rządzącej.

Kierwiński jest sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej i szefem warszawskiej Platformy, zatem jego polecenie się liczy..

Nastroje w sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego są dobre, choć niektórzy martwią się, że poparcie dla kandydata KO nie rośnie.

– Wiem, że ostatnie sondaże pokazały wynik Trzaskowskiego na poziomie 30 proc., ale jemu nie będzie rosło poparcie przez wpadki Nawrockiego. Co nie zmienia faktu, że główny rywal zakończył swoją misję, za sprawą pana Jerzego i jego mieszkania – śmieje się nasz rozmówca z KO.

Jego zdaniem, wynik wyborów będzie inny niż pokazują ostatnie sondaże.

– Nawrocki w tej chwili jest mocno przeszacowany, a np. Szymon Hołownia jest niedoszacowany, bo przejmie część głosów PiS. Już stara się sięgnąć po ten elektorat, obrzydzając Nawrockiego. A spektakl z mieszkaniem pewnie będzie się ciągnął do ciszy wyborczej – twierdzi nasz rozmówca współpracujący z KO.

I dodaje: – Mimo miałkości sztabu i kampanii bez pomysłu Rafał zwyczajnie nie ma z kim przegrać.

Afera związana z mieszkaniem Karola Nawrockiego wzbudziła wściekłość na prawicy.