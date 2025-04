Mieszkania Nawrockiego pod lupą. „Kupił jako 28-latek za gotówkę. Jak normalny, przeciętny Polak?”

Karol Nawrocki w Latarniku Wyborczym zgodził się, że osoby, które mają kilka nieruchomości, powinny płacić podatek od ich wartości (podatek katastralny). Kandydat PiS na prezydenta jednocześnie publicznie sprzeciwiał się wprowadzeniu takiego rozwiązania. Nieścisłość wytknęła mu m.in. podczas debaty „Super Expressu” Magdalena Biejat.

Karol Nawrocki i podatek katastralny. Prześwietlono liczbę mieszkań kandydata na prezydenta

– Jestem przeciwnikiem podatku katastralnego. Wynika to z tego, co mówią mi Polki i Polacy w całej Polsce. Polacy są przerażeni, że będą musieli płacić podatek katastralny – zaczął Nawrocki. Prezes IPN zasugerował, że takie przepisy może wprowadzić Biejat, czy Rafał Trzaskowski. Zapewnił też, że będzie „obrońcą ludzi przed podatkiem katastralnym”. Dodał, że „mówi w imieniu zwykłych Polek i Polaków, którzy tak jak on mają jedno mieszkanie”.

Onet podał jednak, że z ksiąg wieczystych wynika, że Nawrocki posiada dwa mieszkania. Pierwsze ma 60 metrów, jest trzypokojowe i zostało zakupione w 2013 r. Znajduje się w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Kandydat PiS na prezydenta ma posiadać jednocześnie kawalerkę, która ma 28,5 metrów kwadratowych. Pokój z kuchnią i łazienką mieści się dwupiętrowym bloku i także znajduje się na gdańskich Siedlcach.

Lokal został zakupiony w 2017 r., a umowa przedwstępna na zakup mieszkania została podpisana w 2012 r. Nawroccy w posiadanie mieszkania weszli bez zaciągania kredytu. Aktualnie kawalerka może być warta od 400 tysięcy do nawet pół miliona, w zależności od tego, w jakim jest stanie. „Nawrocki kłamał w sprawie mieszkania. No, to jest poważna sprawa” – napisał w mediach społecznościowych minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Polityk zwrócił uwagę, że prezes IPN kupił „mieszkanie za gotówkę w wieku 28 lat”. Roman Giertych zastanawiał się z kolei, czy w kawalerce nie mieszka „Wielki Bu”. – Jeśli potwierdzą się te doniesienia, to potwierdzi się teza, że „kłamstwo ma krótkie nogi”. Mam wrażenie, że ta szafa z trupami Karola Nawrockiego jest ogromna i co chwila coś z tej szafy wypada – skomentował z kolei szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

