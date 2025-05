Stanowski ostro rozpoczął debatę. Tak zwrócił się do Wysockiej-Schnepf

Debata została podzielona na bloki tematyczne, podczas których pytania zadawali zarówno dziennikarze, jak i sami kandydaci. Organizatorzy wprowadzili zakaz korzystania z telefonów przez uczestników, co miało na celu zapewnienie równości szans i skupienie uwagi na merytorycznej dyskusji.

Pierwsze pytanie zadał Piotr Wytwicki, reprezentujący Polsat News i Interię. Zapytał on kandydatów, czy mają punkty programu, które – mimo społecznego sprzeciwu – będą forsować dla dobra kraju.

Stanowski zaatakował Wysocką-Schnepf. Ostry początek debaty

Krzysztof Stanowski poświęcił swój czas na bezpardonowy atak na dziennikarkę TVP, Dorotę Wysocką-Schnepf.

Już na wstępie określił studio mianem „świątyni propagandy”, a samą moderatorkę nazwał „arcykapłanką propagandy”. Stanowski odniósł się do sprzeciwu części sztabów wobec jej obecności podczas debaty:

W dalszej części wypowiedzi oskarżył dziennikarkę o brak obiektywizmu i powiązania polityczne, zarzucając jej m.in., że jej mąż, Ryszard Schnepf, „czeka na ambasadorską nominację od nowego prezydenta” oraz że prezesem TVP jest Tomasz Sygut, „człowiek, który u Rafała Trzaskowskiego w spółce autobusowej zarządzał”.

Atak Stanowskiego na Dorotę Wysocką-Schnepf, choć ostry, nie był zaskoczeniem.

Przed samą debatą osiem z trzynastu komitetów wyborczych zgłosiło sprzeciw wobec udziału prowadzącej z ramienia TVP w debacie prezydenckiej, zarzucając dziennikarce brak obiektywizmu i stronniczość.

Wśród protestujących znalazły się sztaby Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Stanowskiego i Marka Jakubiaka.

Mocna riposta Wysockiej-Schnepf

Dorota Wysocka-Schnepf odniosła się do słów Krzysztofa Stanowskiego, nieco później, cytując słowa profesora Władysława Brtoszewskiego.

iegdyś mówił (prof. Bartoszewski – przyp. red.), że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga – jest to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić – powiedziała