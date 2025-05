Stanowski zaskoczył podczas debaty. Odnotował gigantyczny sukces

W poniedziałkowy wieczór kandydaci w wyborach prezydenckich pojawili się na debacie organizowanej wspólnie przez TVN, TVP oraz Polsat. W dyskusji wzięli udział wszyscy politycy, którzy ubiegają się o najważniejszy urząd w państwie.

Debata TVP. Stanowski promował zbiórkę dla chorego chłopca

Krzysztof Stanowski w trakcie debaty miał na sobie koszulkę z napisem „Razem dla Ignasia” i linkiem do internetowej zbiórki. W ten sposób szef Kanału Zero chciał zwrócić uwagę na problem chłopca z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Mały Ignacy usłyszał diagnozę w wieku dwóch lat. Od tej pory chłopiec wymaga rehabilitacji oraz skomplikowanego leczenia. Kilkulatek porusza się na wózku inwalidzkim.

„Każdy dzień to walka – z chorobą, ze zmęczeniem, z czasem. Nasz synek jest bardzo zmęczony. Nie ma czasu na beztroską zabawę, jak inne dzieci. Ostatnio do zespołu specjalistów dołączył fizjoterapeuta oddechowy. To niezbędne w walce z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Ćwiczymy, by Ignaś jak najdłużej mógł samodzielnie oddychać” – podkreślają rodzice Ignacego. „To brutalna choroba, która każdego dnia odbiera naszemu synkowi siły, aż w końcu odbierze mu ostatni oddech” – dodają.

Mama i taka chorego chłopca przyznali, że „ich syn często powtarza, że chciałby zostać superbohaterem”. „Mówi, że gdy dorośnie, będzie taki jak tata i będzie jeździć samochodem. Te słowa rozszarpują nasze serca na strzępy… Jak mamy mu powiedzieć, że nie dożyje dorosłości? Świadomość, że Ignasia nie czeka żadna przyszłość, jest dla nas nie do wytrzymania” – tłumaczą rodzice kilkulatka.

Sukces zbiórki promowanej przez Krzysztofa Stanowskiego

Ratunkiem dla Ignacego jest terapia genowa, której koszty są gigantyczne i wynoszą ż 16 mln złotych. W związku z tym rodzice dziecka założyli internetową zbiórkę, którą podczas debaty prezydenckiej promował Krzysztof Stanowski. Szef Kanału Zero może się pochwalić sporym sukcesem. Od momentu rozpoczęcia politycznego starcia kwota na koncie zbiórki wzrosła o ponad 2 mln złotych!

Zbiórkę można wesprzeć pod tym linkiem.

