Sensacyjne wyniki sondażu. Zaskakująca postawa wyborców KO

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Opinia24 dla fundacji More in Common Polska respondentów zapytano o ich stosunek wobec migracji oraz polityki migracyjnej polskiego rządu. Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest uszczelnienie granicy (w ten sposób argumentowano wprowadzenie ustawy zawieszającej prawo do azylu).

Sondaż. Wyborcy KO mocno zaskoczyli

Z badania wynika, że zdecydowanie największej kontroli na granicach Polski domagają się wyborcy Koalicji Obywatelskiej (87 proc.). Podobny postulat zgłaszają osoby deklarujące poparcie dla Konfederacji (74 proc.) oraz Trzeciej Drogi (70 proc.). Pełnej kontroli na granicach chciałoby również 68 proc. sympatyków Nowej Lewicy oraz 67 proc. zwolenników PiS. Jest to również ważna kwestia dla 55 proc. osób, które są wyborcami partii Razem.

W sondażu Opinia24 dla fundacji More in Common Polska sprawdzono również, jak wyborcy poszczególnych partii odnoszą się do pomysłu zmniejszenia liczby cudzoziemców przybywających do Polski. Najwięcej zwolenników taka koncepcja znalazła wśród wyborców PiS (25 proc.), a także partii Razem (22 proc.). Na dalszych miejscach uplasowali się wyborcy Lewicy. Trzeciej Drogi oraz Konfederacji – po 20 proc. Zdecydowanie najmniej przychylnie na ten pomysł patrzą wyborcy KO – 8 proc.



Nowy sondaż. Tak Polacy postrzegają migrantów

W opinii 53 proc. Polaków wzrost migracji do Polski wiąże się ze wzrostem przestępczości. 41 proc. badanych wspomniało o zagrożeniu terroryzmem a 27 proc. o przeciążeniu usług publicznych takich jak m.in. system ochrony zdrowia.

Respondenci dostrzegli również korzyści płynące z migracji. 40 proc. ankietowanych wspomniało o uzupełnieniu niedoboru pracowników w kluczowych branżach a 37 proc. o zapełnieniu miejsc pracy, w których nie chcą pracować Polacy. Z kolei 35 proc. wymieniło większe wpływy do budżetu m.in. na świadczenia socjalne.

– Uzyskanie kontroli nad migracją do Polski pozostaje absolutnym priorytetem w zakresie polityki migracyjnej dla wszystkich grup społecznych w naszym kraju. Badania nie pokazują jednak wrogości Polaków wobec samych migrantów. Chcemy tylko twardej polityki migracyjnej i mimo wielu obaw, dezinformacji zachowujemy wobec nich ogólnoludzką życzliwość, doceniamy ich wkład w nasz kraj – ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Adam Traczyk, dyrektor zarządzający More in Common Polska.

Badania More in Common Polska wykonane zostały 10–20 marca na próbie 1502 osób.

