Strzelanina we Wrocławiu. Nie żyją dwie osoby

W godzinach porannych we wtorek 13 maja we Wrocławiu miało miejsce zdarzenia o charakterze kryminalnym. W okolicach ulicy Głównej na Stabłowicach doszło do strzelaniny. Te informacje potwierdziła w rozmowie z Radiem Wrocław Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Szczegóły sprawy pozostają na razie nieznane. Wiadomo jedynie, że bilans strzelaniny jest tragiczny – nie żyją dwie osoby – kobieta oraz mężczyzna.

Wkrótce więcej informacji