Ekshumacje Polaków w Puźnikach. Na jaw wyszły nowe fakty

W położonych w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy Puźnikach przeprowadzono ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. To właśnie w tej niewielkiej miejscowości w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali – według różnych źródeł – od 50 do 120 Polaków.

Puźniki. Ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej

Prace ekshumacyjne, na które zgodziła się strona ukraińska, koordynują eksperci z Fundacji Wolność i Demokracja. Biorą w nich udział m.in. badacze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Jak dowiedziało się RMF FM, do tej pory podczas ekshumacji wydobyto szczątki 42 osób. Poza fragmentami szkieletów podczas prac w dawnej wsi Puźniki badacze zabezpieczyli także przedmioty osobiste należące najpewniej do ofiar. Wśród nich znalazły się m.in. guziki, fragmenty różańców, medaliki.

Znalezione przez ekspertów szczątki miały zostać złożone w specjalnym miejscu, jednak szczegóły nie zostały na razie ujawnione. Wiadomo, że należą do cywilów a wśród ofiar były kobiety oraz dzieci. W najbliższym czasie w Szczecinie mają zostać przeprowadzone badania porównawcze, aby ustalić tożsamość pochowanych w zbiorowej mogile.

Ekshumacje w Puźnikach. Będzie nowy wniosek

Jeszcze przed rozpoczęciem prac podejrzewano, że w Puźnikach Ukraińcy mogli wymordować nawet 120 Polaków. Z ustaleń RMF FM wynika, że badacze ustalili, że w Puźnikach jest drugi dół, w którym leżą Polacy. W związku z tym Fundacja Wolność i Demokracja ma złożyć na ręce władz Ukrainy dokumenty w tej sprawie.

Ma on zostać przygotowany do końca maja. Zgodnie z przepisami, do rozpoczęcia kolejnych poszukiwań – nawet jeśli byłoby ono prowadzone w miejscu, które sąsiadowałoby ze zbadanym właśnie dołem – potrzebne jest nowe zezwolenie.

