Motocyklowa banda na smyczy Kremla. Prowokacja na granicy z Polską

Akcja to symboliczny gest w ramach inicjatywy „Russkij Les”, w którym – jak informuje rosyjska misja dyplomatyczna – „motocykliści wraz z dyplomatami posadzili sadzonki leszczyny przywiezione z Rosji na terenie Konsulatu Generalnego jako przypomnienie dla tych, którzy odradzają 'brunatną zarazę XXI wieku'”.

„Oriesznik” – drzewko, które mówi więcej, niż się wydaje

Białoruski kanał Biełsat zwrócił uwagę na istotną zbieżność językową: rosyjskie słowo „орешник” (oriesznik), oznaczające leszczynę, to również nazwa balistycznego pocisku średniego zasięgu, jakim Rosja w zeszłym roku zaatakowała ukraińskie miasto Dniepr.

To właśnie ta rakieta stała się także symbolem nuklearnego szantażu Kremla wobec Europy. Sadzenie drzewek pod taką nazwą, na terenie konsulatu, w pobliżu granicy z Polską, należy więc odczytywać jako komunikat o charakterze geopolitycznym. „Russkij Les” nie jest więc niewinną kampanią, a elementem wojny informacyjnej.

Powrót do radzieckich rytuałów

W Brześciu Nocne Wilki nie ograniczyły się wyłącznie do działań symbolicznych przy konsulacie. Motocykliści wzięli również udział w marszu tzw. Nieśmiertelnego Pułku – corocznej, organizowanej przez władze Rosji i jej sojuszników manifestacji, w której niesione są portrety radzieckich żołnierzy walczących w II wojnie światowej.

Jak zauważyły niezależne media, w tym roku białoruski reżim Alaksandra Łukaszenki po raz pierwszy od dłuższego czasu oficjalnie zezwolił na organizację tego marszu, co może oznaczać coraz większe zbliżenie narracyjne i symboliczne między Mińskiem a Moskwą.

Twierdza Brzeska – wybiórcza pamięć historyczna

Kluczowym miejscem tej propagandowej ofensywy była twierdza Brzeska – historyczny obiekt o niezwykle złożonej przeszłości. Dla rosyjskiej i białoruskiej historiografii to przede wszystkim symbol heroicznego oporu Armii Czerwonej wobec ataku III Rzeszy 22 czerwca 1941 roku.

Narracja ta pomija jednak fakt, że we wrześniu 1939 roku to właśnie tam bohatersko bronili się polscy żołnierze przed agresją zarówno niemiecką, jak i sowiecką. Ta niewygodna dla Kremla i Mińska prawda historyczna konsekwentnie jest pomijana, co wpisuje się w szerszy trend fałszowania historii i marginalizacji polskiej perspektywy w kontekście II wojny światowej.

Nocne Wilki. Motocyklowe ramię propagandy

Nocne Wilki to nie tylko klub motocyklowy, ale jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów rosyjskiej miękkiej siły i propagandy. Powstali jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, w latach 80., a ich obecny lider, Aleksandr Załdostanow, znany jako „Chirurg”, pozostaje bliskim sojusznikiem Władimira Putina. Klub wielokrotnie wykorzystywano do wsparcia rosyjskich działań imperialnych – od aneksji Krymu po popieranie inwazji na Ukrainę.

Nocne Wilki mają swoje filie w kilku krajach Europy, w tym w Niemczech, gdzie działają legalnie, co od lat budzi kontrowersje i obawy wśród tamtejszych służb bezpieczeństwa. Organizują wydarzenia promujące kult Józefa Stalina, a swoją obecność zaznaczają tam, gdzie Rosja chce wysłać polityczny sygnał.

