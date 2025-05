Zimni ogrodnicy uderzają z pełną mocą. Polska w okowach mrozu

Przy gruncie może spaść bowiem nawet do -3 stopni Celsjusza. Najnowsze komunikaty meteorologiczne obejmują fragmenty aż sześciu województw i zaczną obowiązywać późnym wieczorem.

IMGW wydał ostrzeżenia

Choć w ciągu dnia zrobiło się nieco cieplej – przykładowo w Poznaniu o godzinie 13:00 odnotowano 17,6 stopni Celsjusza – to noce nadal są bardzo zimne, a sytuacja ta w najbliższym czasie się nie zmieni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia dotyczące niskich temperatur.

We wtorek po południu meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili nowe alerty pierwszego stopnia związane z przymrozkami. Obejmują one wschodnie oraz południowe rejony Polski, w tym:

większą część województwa podlaskiego (z wyjątkiem powiatów na zachodzie),

powiat łosicki w województwie mazowieckim,

większość województwa lubelskiego (bez zachodnich krańców),

centralną, wschodnią i południową część województwa podkarpackiego,

południowe obszary województwa małopolskiego,

powiaty żywiecki i cieszyński na południu województwa śląskiego.

W tych regionach temperatura przy gruncie może spaść do wartości od minus dwóch do minus trzech stopni Celsjusza.

Żółte ostrzeżenia wydane przez IMGW będą obowiązywać od godziny 23:00 we wtorek i potrwają do godziny 7:00 w środę na wschodzie oraz do 7:30 na południu kraju.

Nocna pogoda w Polsce. Gdzie będzie chłodno, a gdzie popada?

Zgodnie z prognozami pogody, nadchodząca noc z wtorku na środę zapowiada się pochmurnie, choć miejscami – zwłaszcza na południu i wschodzie – można liczyć na chwilowe rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, głównie w regionach Warmii i wschodniego Pomorza. Na południu i zachodzie natomiast powinno być sucho.

Poza obszarami objętymi alertami, noce będą cieplejsze. Temperatury minimalne wyniosą od 2-4 stopni Celsjusza na wschodzie i południu, około 7 stopni w centralnej Polsce, a nawet do 11 stopni na północnym zachodzie kraju.

