Ostrzegamy przed niszczeniem plakatów wyborczych. Przepisy traktują to surowo

Kampania wyborcza już wkrótce dobiegnie końca. Jeśli spełni się scenariusz rysowany przez sondaże, najprawdopodobniej dojdzie do drugiej tury i jeszcze przez kilkanaście dni będziemy musieli oglądać plakaty wyborcze. Nawet jednak po zakończeniu kolejnego głosowania, nie powinniśmy rwać się do rwania nieswoich plakatów.

Co grozi za zniszczenie plakatu wyborczego?

Usuwanie, niszczenie lub zamalowywanie plakatów wyborczych jest karalne. Reguluje to art. 67§1 kodeksu wykroczeń. Przewiduje on, że każdy, kto uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną podlega karze aresztu albo grzywnie.

Do powyższego grona zaliczają się oczywiście plakaty, wywieszane przez komitety wyborcze. Za takie niszczenie plakatów sąd może nałożyć grzywnę wysokości do 5000 zł, a mandat nałożony przez policjanta za to wykroczenie może wynieść 500 zł.

Jeśli z kolei straty poniesione przez uszkodzenie banera wyborczego przekraczają 800 zł, sprawca może odpowiedzieć za przestępstwo (zniszczenie mienia) i może zostać skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. W wypadku tzw. mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Gdzie można umieścić plakat wyborczy?

Zgodnie z kodeksem wyborczym materiały związane z agitacją wyborczą mogą być umieszczane wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy lub właściciela tych obiektów na:

ścianach budynków,

przystankach komunikacji publicznej,

tablicach i słupach ogłoszeniowych,

ogrodzeniach,

latarniach,

urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych.

Plakaty wyborcze muszą być umieszczone w taki sposób, by można je było usunąć bez powodowania szkód. Ustawianie własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej nie może naruszać obowiązujących przepisów porządkowych.

Złamanie tych zasad stanowi wykroczenie (art. 495 §1 pkt 1 kodeksu wyborczego) i grozi za to grzywna do 5000 zł. Sąd orzeka także przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, lub nawiązkę w wysokości do 1500 złotych.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych miejscach obowiązuje zakaz agitacji wyborczej. Do tego zbioru należą tereny szkół, budynki lokali wyborczych, urzędy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, sądy, a także jednostki wojskowe.

Czytaj też:

Mieszkanie Nawrockiego. Giertych złożył zawiadomienie do prokuraturyCzytaj też:

Nawrocki lepszym zięciem niż Mentzen? Polacy znają odpowiedź