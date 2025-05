Mieszkanie Nawrockiego. Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury

Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że „przekazanie kawalerki na rzecz organizacji charytatywnej – po tym jak miasto Gdańsk zapowiedziało pozew o unieważnienie aktu nabycia mieszkania przez państwa Nawrockich – może spełniać znamiona przestępstwa”. Wskazał o jaki konkretnie czyn chodzi – mowa o, za kodeksem karnym. „udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela”. Giertych napisał na X, że mogło dojść do „wyprowadzenia majątku zagrożonego zajęciem”.

„Złożyłem w tej sprawie zawiadomienie” – oznajmił.

Afera mieszkaniowa. Roman Giertych złożył zawiadomienie

Kilka dni temu szef Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że razem z żoną chce swój drugi lokal przekazać na cele charytatywne. Nieznana była wówczas organizacja, z którą miały zostać podpisane dokumenty. Kandydat z poparciem Prawa i Sprawiedliwości zapewniał, że przekaże kawalerkę na takiej zasadzie, by 80-letni mieszkaniec Gdańska – poprzedni właściciel lokalu -mógł mieszkać w niej aż do śmierci.

15 maja portal Interia dotarł do pisma, z którego wynika, iż nieruchomość została już formalnie przekazana – Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni. Członkini zarządu CSD – Katarzyna Palmowska – poinformowała, że 80-latek rzeczywiście będzie mógł zajmować kawalerkę do końca życia – co zapisano w akcie notarialnym.

Gdynia. Co wiadomo o Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym?

Co wiadomo o samej organizacji? Od lat działa ona na rzecz osób w kryzysie, zmagających się z bezdomnością i wykluczeniem.

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, klub dla dzieci, schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu czy schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojenia alkoholem.

twitterCzytaj też:

Nagły zwrot ws. mieszkania Nawrockiego. „Wypłynęło kolejne kłamstwo”Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”. Klęska Trzaskowskiego i TVP. Więzień ratusza