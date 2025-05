Nawrocki lepszym zięciem niż Mentzen? Polacy znają odpowiedź

Pytanie o tę sprawę zadała pracownia IBRiS na zlecenie „Faktu”. Ankietowani mieli wyobrazić sobie, że mają syna lub córkę i odpowiedzieć, którego z kandydatek lub kandydatów widzieliby jako swoją synową lub zięcia. Co ciekawe, wyniki wcale nie pokrywają się z tymi z sondaży dotyczących poparcia.

Polacy wskazali, kogo z kandydatów widzieliby jako synową lub zięcia

Na pierwszym miejscu w badaniu uplasował się Rafał Trzaskowski. Kandydującego z ramienia Koalicji Obywatelskiej prezydenta Warszawy wskazało 16,4 proc. badanych.

Drugie miejsce w nietypowym sondażu „Faktu” przypadło Karolowi Nawrockiemu. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość prezes Instytutu Pamięci Narodowej uzyskał 9,6 proc. wskazań.

Trzecie i czwarte miejsce dzieli zaledwie 0,2 pkt proc. i przypadło kolejno liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi i wicemarszałkini Senatu Magdalenie Biejat. Kandydata Konfederacji wskazało 8,3 proc. badanych, podczas gdy kandydatkę Nowej Lewicy 8,1 proc.

Kolejni kandydaci nie przekroczyli już progu 5 proc. wskazań. Startujący niezależnie dziennikarz Krzysztof Stanowski uzyskał 4,8 proc. wskazań, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe lider Polski 2050 marszałek Sejmu Szymon Hołownia uzyskał 4,2 proc. wskazań, lider Konfederacji Korony Polskiej europoseł Grzegorz Braun uzyskał 2,7 proc. wskazań, lider Razem Adrian Zandberg uzyskał 2,4 proc. wskazań, a Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów uzyskał 2,3 proc. wskazań.

Progu 1 proc. wskazań nie przekroczyli kolejno: Joanna Senyszyn z wynikiem 0,5 proc., Artur Bartoszewicz z wynikiem 0,4 proc., Maciej Woch z wynikiem 0,9 proc. i Marek Maciak z wynikiem 0 proc.

Kobiety wolą Nawrockiego, mężczyźni wybierają Mentzena

Ciekawie wyniki sondażu „Faktu” wyglądają przy podziale na płeć. W przypadku Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat różnice między wskazaniami kobiet a mężczyzn nie są niemal zauważalne i wynoszą kolejno 17 proc. do 15 proc. u kandydata Koalicji Obywatelskiej oraz po 8 proc. u kandydatki Nowej Lewicy. Zdecydowanie inaczej jest w przypadku Sławomira Mentzena, gdzie podział wynosi 3 proc. wskazań kobiet do 14 proc. wskazań mężczyzn, a także w przypadku Karola Nawrockiego, gdzie wskazało go 13 proc. kobiet oraz 6 proc. mężczyzn.

