Kaczyński docenił Trzaskowskiego. Zaskakujące słowa na konferencji

W środę odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kaczyńskiego – w warszawskiej siedzibie PiS-u. Jej tłem były słowa Keitha Kelloga – doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego Donald Trump mianował także specjalnym wysłannikiem USA do spraw Ukrainy i Rosji. Emerytowany generał porucznik zasugerował, że Polska miałaby wysłać żołnierzy na Ukrainę.

Pytanie, które zadała jedna z dziennikarek prezesowi PiS, choć zahaczało o Amerykę, to jednak dotyczyło „restrykcji na eksport czipów do Polski”. Przedstawicielka stacji, która sprzyja politykom opozycji, zastanawiała się, czy wpływ na zwrot w tej sprawie miał Karol Nawrocki. Chodziło o jego niedawną obecność w Waszyngtonie, gdzie w Gabinecie Owalnym Białego Domu doszło do spotkania wspomnianego szefa Instytutu Pamięci Narodowej i Trumpa. Mieli 2 maja rozmawiać o relacjach polsko-amerykańskich.

Trzaskowski wykorzystał moment. „Dziękuję, panie prezesie, doceniam”

Odpowiedź Kaczyńskiego mogła być dla wielu zaskakująca. Prezes PiS zaczął od wyjaśnienia, że sprawa ta była tematem rozmowy Nawrockiego, do której doszło na początku maja. – Wszystko wskazuje na to, że ten wpływ [szefa IPN-u na zmianę decyzji Stanów Zjednoczonych – red.] był bardzo daleko idący – sądzę, że rozstrzygający – ocenił.

– Nie ma najmniejszych wątpliwości, że polski rząd i głowa państwa, którzy mogliby – mówię o przyszłości – doprowadzić do tego, żeby te stosunki polsko-amerykańskie były bardzo dobre, a to dzisiaj jest naprawdę ogromnie ważne, to jest prezydent [Rafał] Trzaskowski i z czasem (...), rząd PiS-u z ewentualnymi sojusznikami – podsumował. Kaczyński miał na myśli oczywiście Nawrockiego, którego PiS popiera w wyborach prezydenckich 2025. Wypowiedź ta trafiła jednak do włodarza Warszawy, kandydata Platformy Obywatelskiej. 14 maja Trzaskowski podczas wiecu w Międzyrzeczu (województwo lubuskie) tak odniósł się do nich:

– Nie wiem, czy dzisiaj słyszeliście, jak nie, to koniecznie zajrzyjcie do internetu, bo dzisiaj Jarosław Kaczyński jasno mówi: „kto zagwarantuje najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi – Rafał Trzaskowski”. Sam to powiedział. (...) Ja mówię o tym, że jesteśmy w stanie budować wspólnotę, że jesteśmy w stanie się porozumieć z każdym, dzisiaj pan prezes jasno dał nam wszystkim do zrozumienia, że w sprawach zasadniczych, jeżeli chodzi o przygotowanie do obrony polskiego interesu w polityce zagranicznej, nawet prezes przyznaje mi rację. Dziękuję, panie prezesie, doceniam – powiedział, wykorzystując okazję.

twitterCzytaj też:

Wybory 2025. Kiedy poznamy wyniki i exit poll? Te daty warto zapamiętaćCzytaj też:

Poważne ostrzeżenie przed wyborami. NASK powiadomiło ABW