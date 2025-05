Groził lekarzom śmiercią, zdemolował izbę przyjęć. Pijany 56-latek zatrzymany

Zgłoszenie o mężczyźnie awanturującym się na izbie przyjęć jednego z otwockich szpitali wpłynęło do policji w nocy z wtorku na środę. Jak przekazano dyspozytorowi, mężczyzna był agresywny wobec personelu medycznego oraz niszczył recepcję. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że awanturującym się jest dobrze im znany 56-latek.

56-latek zaatakował personel medyczny. Miał ponad promil alkoholu we krwi

Mężczyzna został natychmiast zatrzymany, a pracownicy szpitala złożyli zawiadomienie. Jak zrelacjonowali, 56-latek pojawił się w szpitalu i szukał pomocy w opatrzeniu rany nogi, po czym zaczął zachowywać się agresywnie, a z każdą chwilą agresja wzrastała, aż zaczął grozić personelowi medycznemu śmiercią i demolować recepcję.

Po przewiezieniu zatrzymanego na komendę i sprawdzeniu go na zawartość alkoholu w organizmie, badanie wykazało ponad promil. – Zatrzymany mężczyzna jest dobrze znany otwockim policjantom ze względu na swoją „bogatą” przeszłość kryminalną. 56-latek był notowany zarówno za przestępstwa przeciwko mieniu, jak i zdrowiu i życiu – przekazał podkom. Patryk Domarecki z zespołu prasowego otwockiej policji.

Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Grozi mu do 7,5 roku więzienia

56-latek usłyszał łącznie aż 7 zarzutów. Wśród nich znalazło się kierowanie gróźb karalnych, niszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej lekarza oraz znieważenie personelu medycznego. – Wszystkie popełnione przez mężczyznę czyny były popełnione z błahego powodu i okazywały rażące lekceważenie porządku prawnego – poinformował podkomisarz.

Ze względu na wcześniejsze konflikty mężczyzny z prawem, będzie on odpowiadać w warunkach recydywy. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku 56-latek trafił do aresztu. Spędzi w nim trzy miesiące. Łącznie grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Polski policjant wywołał skandal. Aż trudno w to uwierzyćCzytaj też:

Dziewczynka uciekła porywaczom. Policja apeluje do rodziców