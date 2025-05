Gdańsk nie dla Nawrockiego. Trzaskowski wygrywa w rodzinnym mieście rywala

Województwa podzielone. Trzaskowski silniejszy na zachodzie

W analizie wojewódzkiej widoczne jest wyraźne terytorialne rozgraniczenie poparcia dla obu kandydatów. Rafał Trzaskowski uzyskał najwyższy wynik w województwie opolskim – 35,59 proc., podczas gdy Karol Nawrocki zdobył tam 25,73 proc. W pozostałych województwach zachodnich i północno-zachodnich przewagę również zyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej – w zachodniopomorskim (40,31 proc.), dolnośląskim (36,52 proc.), lubuskim (40,49 proc.), wielkopolskim (35,04 proc.) i kujawsko-pomorskim (35,63 proc.).

Z kolei wschodnia i południowo-wschodnia Polska okazała się bastionem Karola Nawrockiego. W województwie podkarpackim uzyskał on aż 42,77 proc., wyprzedzając znacznie Trzaskowskiego, który zdobył tam tylko 17,90 proc. Równie wysokie notowania Nawrocki osiągnął w świętokrzyskim (39,94 proc.) i lubelskim (39,02 proc.), gdzie jego rywal otrzymał odpowiednio 23,73 proc. i 20,65 proc.

W podlaskim Karol Nawrocki również zdobył najwięcej głosów – 35,64 proc., wyprzedzając Trzaskowskiego (23,31 proc.). W Małopolsce – kluczowym regionie południa – także wygrał Nawrocki z 35,21 proc. głosów, podczas gdy jego główny przeciwnik uzyskał 24,41 proc.

Główne miasta faworyzują Trzaskowskiego

Znacznie lepiej Rafał Trzaskowski wypada w miastach wojewódzkich. To właśnie tam notuje on często wyniki powyżej 40 proc., co może mieć kluczowe znaczenie przed drugą turą. Najwyższy wynik osiągnął w Opolu – 46,81 proc., gdzie Karol Nawrocki zdobył tylko 17,17 proc. Równie imponujące poparcie Trzaskowski uzyskał w Gorzowie Wielkopolskim (43,94 proc.), Łodzi (43,53 proc.), Katowicach (40,76 proc.), Bydgoszczy (43,87 proc.) czy Wrocławiu (39,67 proc.).

W Gdańsku, rodzinnym mieście Karola Nawrockiego, to jednak Trzaskowski okazał się zwycięzcą, zdobywając 43,33 proc. głosów. Kandydat popierany przez obóz rządzący uzyskał tam jedynie 16,83 proc., co można odczytywać jako symboliczny cios. „Trzaskowski wyprzedził Nawrockiego w jego rodzinnym Gdańsku” – to jedno z najczęściej cytowanych zdań po ogłoszeniu wyników w tym mieście.

W Poznaniu kandydat KO zdobył aż 44,16 proc. głosów, a w Szczecinie – 43,28 proc. Podobnie wysokie wyniki odnotowano w Olsztynie (41,34 proc.), Łodzi (43,53 proc.) oraz Krakowie (35,06 proc.). W tym ostatnim mieście Nawrocki zdobył jedynie 20,86 proc. głosów.

Lublin – silna pozycja Nawrockiego mimo miejskiego trendu

Lublin jest jednym z nielicznych dużych miast, w których Karol Nawrocki osiągnął relatywnie wysokie poparcie. Choć Rafał Trzaskowski zwyciężył tam z wynikiem 31,98 proc., jego rywal był tuż za nim – 28,73 proc. W skali województwa to Nawrocki okazał się liderem – zdobył 39,02 proc. głosów, co pokazuje silne poparcie mieszkańców regionu.

Białystok: wyraźny awans Trzaskowskiego

Dane ze stolicy województwa podlaskiego pokazują, jak zmieniają się preferencje wyborców. W Białymstoku Rafał Trzaskowski zdobył 29,95 proc., wyprzedzając Karola Nawrockiego (27,40 proc.), choć w 2020 roku był dopiero drugi z wynikiem 26,50 proc., za Andrzejem Dudą (38,29 proc.). Zaskakujące jest też, że frekwencja w tym roku osiągnęła aż 70,65 proc., czyli więcej niż w poprzednich wyborach (67,10 proc.).

Warto zauważyć, że w Białymstoku trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen (14,90 proc.), przed Szymonem Hołownią (7,73 proc.) i Grzegorzem Braunem (5,80 proc.). Kolejne miejsca zajęli Adrian Zandberg (5,66 proc.), Magdalena Biejat (3,92 proc.), Krzysztof Stanowski (1,60 proc.), Joanna Senyszyn (1,23 proc.), Marek Jakubiak (0,86 proc.), Artur Bartoszewicz (0,54 proc.), Maciej Maciak (0,32 proc.) i Marek Woch (0,09 proc.).

Gdańsk: czołówka bez zaskoczeń, ale niskie poparcie dla Nawrockiego

W Gdańsku – mieście, z którego pochodzi Karol Nawrocki – jego wynik może być powodem do niepokoju dla sztabu wyborczego. Rafał Trzaskowski zdeklasował rywala, zdobywając 43,33 proc. głosów, podczas gdy Nawrocki uzyskał zaledwie 16,83 proc. Pozostali kandydaci rozłożyli się w następujący sposób: Sławomir Mentzen – 10,38 proc. (29 180 głosów), Adrian Zandberg – 9,41 proc. (26 448 głosów), Magdalena Biejat – 6,31 proc. (17 730 głosów), Szymon Hołownia – 5,90 proc., Grzegorz Braun – 3,31 proc., Joanna Senyszyn – 1,70 proc., Krzysztof Stanowski – 1,56 proc. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. poparcia.

Czytaj też:

Nawrocki apeluje w sprawie debaty. Tak ma wyglądać starcie przed II turąCzytaj też:

Late poll dla TV Republika. Trzaskowski zyskał, Nawrocki stracił