Niedźwiedź w tym polskim regionie. Mieszkańcy muszą uważać

Zjawisko to nie jest nowe, ale w ostatnich dniach nasiliło się, a mieszkańcy zauważyli, że niedźwiedź zbliżył się do samych domów. Sytuacja została uchwycona na nagraniach z monitoringów, które pokazują zwierzę swobodnie poruszające się po osiedlach. Na jednym z filmów widać, jak zwierzę przeszukuje teren w pobliżu pasiek.

Nagrania te zostały udostępnione w mediach społecznościowych, co wywołało burzliwą dyskusję wśród internautów.

Małopolskie osiedla pod obserwacją. Niedźwiedź coraz bliżej domów

W odpowiedzi na niepokojące zdarzenia lokalne władze postanowiły wydać zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych spotkań z niedźwiedziem.

Społeczeństwo Obywatelskie Myślenic w specjalnym komunikacie ostrzegło wszystkich, którzy zamieszkują te rejony, o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Zalecenia obejmowały unikanie spacerów w mniej uczęszczanych miejscach, zwłaszcza w godzinach porannych i wieczornych, kiedy zwierzęta są najbardziej aktywne.

Pouczono także, aby nie wchodzić do lasów czy na polany samodzielnie, szczególnie w ciemnych porach dnia.

„Wszystkim, którzy wychodzą na spacery, radzimy, aby zrobili to w grupie i unikali ciszy, ponieważ głośniejsze dźwięki mogą odstraszyć zwierzę” – mówił przedstawiciel Społecznego Komitetu Myślenic.

Miejsca, w których występuje zagrożenie

Sołtys Jawornika, Piotr Norek, w rozmowie z RMF FM wyjaśnił, że zwierzęta takie jak niedźwiedzie zwykle nie pojawiają się na terenach zabudowanych. Jednak w obliczu załamania pogody zaczynają szukać łatwego pożywienia w okolicach ludzkich osiedli.

Sołtys zauważył, że nie tylko Jawornik, ale także inne pobliskie miejscowości, takie jak Myślenice, Krzyszkowice i pobliskie lasy, mogą stać się miejscami, w których takie spotkania będą się zdarzać coraz częściej.

Z tego powodu władze lokalne zaapelowały do mieszkańców, aby ci zachowali ostrożność nie tylko w okolicach lasów, ale również w pobliżu pasiek, które przyciągają dzikie zwierzęta w poszukiwaniu łatwego pożywienia.

Skąd pochodzi niedźwiedź?

Spotkanie z niedźwiedziem: jak się zachować?

Eksperci, którzy analizują sytuację, zwracają uwagę na kilka możliwych scenariuszy dotyczących pochodzenia tego zwierzęcia. Istnieje możliwość, że niedźwiedź wędrujący po Małopolsce pochodzi z Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie populacja tych zwierząt jest stosunkowo liczebna.

W przypadku spotkania z niedźwiedziem specjaliści przestrzegają przed paniką. Gwałtowne zachowanie, takie jak krzyki czy ucieczka, może zostać błędnie odczytane przez zwierzę jako zagrożenie i wywołać reakcję obronną ze strony niedźwiedzia.

Istnieją specjalne zasady postępowania w przypadku takich spotkań. Po pierwsze, najważniejsze jest, by nie podchodzić do zwierzęcia i nie zbliżać się do niego w celu zrobienia zdjęć czy filmów.

Warto również pamiętać, że niedźwiedź jest zwierzęciem znacznie szybszym od człowieka, więc ucieczka nie jest zalecana. Ważnym krokiem jest unikanie wycofywania się w sposób nagły. Zamiast tego specjaliści sugerują, by powoli oddalić się, zachowując spokój i starając się nie prowokować zwierzęcia. Warto także zawsze mieć przy sobie gwizdek lub głośniejsze urządzenie, które może pomóc w jego odstraszeniu.

