IMGW bije na alarm. Polskę czeka pogodowy chaos

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia w skali trzystopniowej, co oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk atmosferycznych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Burzowe ostrzeżenia obejmują:



województwo podlaskie (z wyłączeniem powiatów: Suwałki, suwalski, grajewski, kolneński, łomżyński oraz Łomża),



województwo mazowieckie (powiaty: ostrowski, węgrowski, sokołowski, łosicki, siedlecki, Siedlce, miński, otwocki, garwoliński, piaseczyński, grójecki),



województwo łódzkie (powiaty: rawski, tomaszowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański),



województwo świętokrzyskie,



województwo małopolskie,



województwo śląskie,



województwo podkarpackie (powiaty: krośnieński, Krosno, jasielski, strzyżowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski, Tarnobrzeg, stalowowolski, niżański, leżajski, łańcucki, rzeszowski, Rzeszów, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski),



województwo lubelskie (powiaty: janowski, kraśnicki, opolski, lubelski, Lublin, świdnicki, puławski, rycki, lubartowski, łęczyński, włodawski, parczewski, bialski, Biała Podlaska, łukowski, radzyński, puławski).



W tych obszarach przewiduje się burze, którym będą towarzyszyć ulewne deszcze (od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy) oraz porywy wiatru osiągające do 70 km/h. Miejscami możliwe są również opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12:00 lub 15:00 do późnego wieczoru, tj. do godziny 21:00 lub 23:00 w czwartek.

MGW wydało żółte alerty. Ulewy, grad i porywisty wiatr

Osobną kategorię stanowią ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Te wydano dla części województw śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Miejscami opady będą miały umiarkowane, a okresami nawet silne natężenie, z sumą opadów od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy.

Lista zagrożonych powiatów:



województwo śląskie: żywiecki, cieszyński, Bielsko-Biała, bielski;



województwo opolskie: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, prudnicki, nyski;



województwo dolnośląskie: ząbkowicki, kłodzki;



województwo małopolskie: nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, limanowski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki.



W tych miejscach intensywne opady mogą wystąpić już od godziny 6:00 rano i potrwać do godziny 18:00. Ulewom mogą towarzyszyć lokalne podtopienia oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że warunki pogodowe mogą sprzyjać wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk. Jak podkreśla IMGW:

„Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej”.

Rzeczywiste skutki mogą być poważniejsze

Choć ostrzeżenia mają „najniższy” stopień, rzeczywistość często pokazuje, że lekceważenie prognoz może doprowadzić do poważnych konsekwencji. W ostatnich latach nawet ostrzeżenia pierwszego stopnia kończyły się zalaniami ulic, utrudnieniami kolejowymi i setkami interwencji straży pożarnej.

Jak przypomniał serwis Polsat News, podczas podobnych warunków pogodowych w czerwcu 2023 roku „w samej Małopolsce strażacy interweniowali ponad 200 razy, wypompowując wodę z zalanych piwnic i udrażniając przepusty”.

Apel do mieszkańców: nie lekceważ pogody

Służby apelują, by w czwartek zachować szczególną ostrożność – unikać przebywania w pobliżu drzew, nie parkować pod luźnymi konstrukcjami, zabezpieczyć okna i luźne przedmioty na balkonach.

W przypadku planowanych podróży warto sprawdzić aktualne komunikaty drogowe i śledzić bieżące ostrzeżenia meteorologiczne. Pogoda może zmieniać się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich.

Jak się przygotować?

W warunkach burzowych najważniejsze jest bezpieczeństwo. Upewnij się, że Twój telefon ma naładowaną baterię i dostęp do internetu – alerty RCB mogą zawierać ważne informacje w czasie rzeczywistym. Warto mieć również przygotowaną latarkę, zapas wody i podstawowe leki, jeśli istnieje ryzyko przerw w dostawach prądu lub utrudnionego dostępu do aptek.

Na stronie IMGW oraz w aplikacjach pogodowych dostępna jest mapa zagrożeń pogodowych, która jest aktualizowana na bieżąco. Jej regularne sprawdzanie może pomóc w uniknięciu nieprzyjemnych niespodzianek.

Czytaj też:

Energetyczna ofensywa Polski. Morskie farmy za 6 mld euroCzytaj też:

Oto plaża z najcieplejszą wodą w morzu. Znajduje się w ulubionym regionie Polaków