Kaczyński rozesłał list do działaczy. Chce „mobilizacji wszystkich sił”

Jarosław Kaczyński przed drugą turą wyborów prezydenckich postanowił dodatkowo zmobilizować działaczy Prawa i Sprawiedliwości. W rozesłanym do nich liście podkreślał, że nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte.

Jarosław Kaczyński mobilizuje PiS. Rozesłał list

„Wynik pierwszej tury to zaledwie początek. Nasze zwycięstwo jest realne, ale tylko od naszej determinacji zależy, czy stanie się rzeczywistością” – zwracał uwagę. „Historia daje nam szansę, ale nie podaruje nam zwycięstwa – musimy o nie walczyć” – zaznaczał.

„Pamiętajmy, że po drugiej stronie zmobilizowano wszystkie siły, stosowane są brudne chwyty i nielegalne metody” – pisał dalej prezes PiS, rzucając oskarżenia pod adresem swoich politycznych przeciwników.

„Każdy dzień, każda rozmowa, każde działanie w terenie, każdy telefon, każda aktywność w mediach społecznościowych, każda godzina pracy – wszystko się teraz liczy. W drugiej turze nie wygramy czekaniem ani przekonaniem, że 'wszystko już rozstrzygnięte'” – przekonywał, starając się zaktywizować działaczy swojej partii.

Kaczyński do działaczy PiS: Musimy to zrobić

Prezes PiS prosił członków PiS, by starali się „docierać tam, gdzie nas jeszcze nie ma” i prowadzili rozmowy z wyborcami. „Nie wolno nam odpuścić ani na chwilę” – pisał. Przypomniał też o marszu w stolicy, zaplanowanym na 25 maja.

„W tych dniach nie ma miejsca na znużenie, na samozadowolenie, na złudne poczucie przewagi. Mobilizację i siłę musimy pokazać także podczas wielkiego marszu w Warszawie! Zróbmy wszystko, by w najbliższą niedzielę, 25 maja o godz. 12.00, było nas jak najwięcej! Pokażmy wspólnie, że jesteśmy za Polską!” – apelował.

„Szanowni Państwo, decydujące starcie dopiero przed nami. Wszystko jest w naszych rękach. Nie pozwólmy, by stracić tę ogromną szansę. Walczmy – do ostatniego dnia, do ostatniego głosu. Musimy to zrobić, bo stawką tych wyborów jest Polska” – podsumował prezes PiS.

