Planował zabójstwo lekarzy z Krakowa. Motyw szokuje

Szokujące wieści napłynęły z Krakowa. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że 40-letni mieszkaniec powiatu wielickiego planuje zabójstwo krakowskich lekarzy.

Mężczyzna miał już poczynić ku temu pierwsze przygotowania. Z ustaleń śledczych wynikało, że 40-latek nie jest zadowolony z przebiegu leczenia jego niepełnosprawnego dziecka

Jak podaje RMF FM, mundurowi pojechali do domu mężczyzny a podczas przeszukania dokonali wstrząsającego odkrycia. Mieszkaniec powiatu wielickiego miał w mieszkaniu broń czarnoprochową oraz amunicję w postaci ołowianych kul. Broń została skierowana do analizy do laboratorium. Eksperci wykazali, że użycie rewolweru mogło stwarzać ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

40-latek musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec potwierdziła, że wszczęte śledztwo dotyczy przygotowania do zabójstwa trzech lekarzy ze Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek w Krakowie. – Marcinowi B. przedstawiony został zarzut czynienia przygotowań do zabicia lekarzy, którzy uczestniczyli w porodzie jego córki i dopuścili się w ocenie podejrzanego błędów medycznych skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu małoletniej – wyjaśniła.

W związku z tym prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego.

