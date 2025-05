Kaczyński pojawił się w Kanale Zero. Wywiad przeprowadzał polityk PiS

Premierowy występ Jarosława Kaczyńskiego w Kanale Zero odbył się w programie „Komentarze”. Rozmowę z prezesem PiS przeprowadził członek jego partii, poseł Jan Kanthak. Warto więc podkreślić, że nie był to zwykły wywiad, ale materiał promocyjny Karola Nawrockiego – kandydata na prezydenta, popieranego przez PiS.

Kaczyński znów mówi o Niemcach

W filmie zatytułowanym „Wybory okiem Jarosława Kaczyńskiego”, prezes PiS mówi o „bezprecedensowym ataku” medialnym na Karola Nawrockiego. – Nie mieli niczego takiego jak w tej chwili. Żałuję, że muszę coś takiego oglądać, ale rzeczywiście to jest zupełnie niebywałe – mówił Kaczyński, dodając, że jest to atak... niemiecki.

– Onet to są jednak Niemcy, więc to jest atak niemiecki, bo zwycięstwo Karola Nawrockiego tak ważne dla Polski jest i zagraża planowi jednego państwa europejskiego – przekonywał Kaczyński. Polityk twierdził, że jesteśmy świadkami „miękkiej budowy imperium”, w którym Polska byłaby „poddanymi”.

Kaczyński o kampanii KO: Burleska najniższego rodzaju

Swoimi spostrzeżeniami dzielił się też Jan Kanthak. Mówił o panicznym ataku mainstreamu i przekonywał, że Donald Tusk jest przerażony. – Wczorajszy wywiad w Polsacie, jego trzęsące się dłonie i taka mina przerażenia – mówił.

– To, co robi Tusk, jest burleską najniższego rodzaju. Odrażającą. W czasie wojny krążyły takie teatrzyki po Polsce. To jest coś okropnego – oburzał się Kaczyński. – Trzeba powiedzieć jedno – to musi być stan jakiejś paniki, gdzie przyjmuje się wszystko, cokolwiek tylko jest pod ręką – dodawał.

