Ekspert bez ogródek. „Zwycięstwo Nawrockiego to koniec projektu Tuska”

Piotr Buras powiedział Deutsche Welle, że „zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich to w pewnym sensie koniec projektu politycznego Donalda Tuska”. Ekspert ds. polityki zagranicznej Unii Europejskiej i Niemiec dodał, że „autorytet polityczny premiera w Europie w dużej mierze brał się z jego bardzo silnego mandatu demokratycznego w Polsce”.

Szef warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych wyjaśniał, że to nie sam wybór następcy Andrzeja Dudy będzie problemem, tylko to, że wiele aspektów związanych z polityką zagraniczną, w tym europejską „stanie się przedmiotem bardzo zasadniczego sporu pomiędzy instytucjami państwa”. Nawrocki ma promować zupełnie innego rodzaju wizję polskiej polityki w świecie lub Europie, niż robi to rząd.

Ekspert bez ogródek o wyborach. „Wiele osób w Brukseli miało nadzieję, że Trzaskowski wygra”

Zdaniem Burasa przyszły prezydent będzie krytykować gabinet Tuska za to, że ten jest „niedostatecznie amerykański, co oczywiście jest absurdem”. – Wiele osób w Brukseli miało nadzieję, że – zwłaszcza w unijnym kontekście – Rafał Trzaskowski wygra – przyznał Janis Emmanouilidis. Wiceprzewodniczący i dyrektor ds. badań ośrodka analitycznego European Policy Cente w Brukseli zaznaczył jednocześnie, że wygrana Nawrockiego „w pewnym sensie nie jest niespodzianką”.

Emmanouilidis zastanawiał się, jak będzie wyglądała współpraca nowego prezydenta z rządem na szczeblu unijnym. Brukselski ekspert nie spodziewa się przedterminowych wyborów w Polsce. Zdaniem Emmanouilidisa za dwa lata „rzeczywistość polityczna może być zupełnie inna”. Ekspert podsumował, że pozycja Tuska w Brukseli osłabnie w momencie, kiedy stanie się to w naszym kraju. Buras przewiduje na koniec osłabienie konsensusu Dudy z premierem w sprawach zagranicznych.

Czytaj też:

Niemcy o zwycięstwie Nawrockiego w wyborach. „Może mieć poważne konsekwencje dla Polski”Czytaj też:

Rekordy wyborów. W tych gminach Nawrocki zmiótł Trzaskowskiego