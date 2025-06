Nietypowy finał spotkania z Nawrockim. Duda ujawnił zaskakujący szczegół

We wtorek 3 czerwca Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim. Według nieoficjalnych doniesień rozmowa głowy państwa z prezydentem elektem trwała około dwóch godzin.

Tematy rozmów nie zostały podane do publicznej wiadomości. Kancelaria Prezydenta przekazała jedynie, że „było to pierwsze z serii spotkań prezydenta i jego następcy, mających na celu uzgodnienie kwestii związanych z przekazaniem urzędu”.

W spotkaniu wzięli udział również: Szef KPRP Małgorzata Paprocka, Szef BPM Wojciech Kolarski, Szef Sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker oraz Dyrektor Biura Prezesa IPN Jarosław Dębowski.

Duda modlił się z Nawrockim. Ujawnił zaskakujący szczegół

Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Wnet zdradził, co wydarzyło się tuż przed końcem spotkania z Karolem Nawrockim. – Myśmy wczoraj z prezydentem elektem na zakończenie jego wizyty w Pałacu poszli we dwóch do kaplicy prezydenckiej. Klęknęliśmy razem i modliliśmy się. Każdy w ciszy – wyznał prezydent.

– Nie wiem, jakie były słowa modlitwy Karola Nawrockiego, ale mogę powiedzieć, jakie były moje. To była modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie dla niego, ile razy znajdzie się przed koniecznością podjęcia trudnej decyzji – dodał. urzędujący prezydent.

Nawrocki z wizytą na Litwie?

Wcześniej w trakcie wizyty na Litwie Andrzej Duda powiedział do Polonii, że „może się spodziewać wizyty nowego prezydenta w miarę niedługim czasie po zaprzysiężeniu”. – Mam nadzieję, że prezydent Litwy Gitanas Nauseda szybko go zaprosi i że ta wizyta będzie jedną z pierwszych – także po to, żeby pokazać, jak bardzo ważna jest dobrosąsiedzka relacja z Litwą, i jak bardzo ważni są nasi rodacy, którzy na tej ojcowiźnie tutaj dzisiaj mieszkają – podkreślił prezydent.

– Jak powiedziałem mu, że zaraz się z państwem spotkam, to poprosił mnie, żebym was z całego serca pozdrowił i obiecał, że sam także się zjawi – dodał Andrzej Duda zwracając się do Polaków mieszkających na Litwie.

