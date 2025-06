Nawrocki odrzucił „prezent” od Kaczyńskiego? „To nie plotka”

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze głosowania Rafała Trzaskowskiego. Tuż po tym, jak Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki, ruszyła lawina spekulacji, kto zostanie powołany do pracy w Kancelarii Prezydenta RP. Z nieoficjalnych informacji medialnych wynikało, że swój pomysł na tę kwestię miał Jarosław Kaczyński.

Nawrocki odmówił Kaczyńskiemu? Poseł Konfederacji: To nie jest plotka

„Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z Karolem Nawrockim przy Nowogrodzkiej zaproponował, aby Marek Kuchciński został ministrem w nowej Kancelarii Prezydenta. Ale Nawrocki się postawił i odmówił wzięcia starego wiarusa Kaczyńskiego na swojego współpracownika” – ustalił „Newsweek”. Jak dodano, Marek Kuchciński miałby być „oczami i uszami” Jarosława Kaczyńskiego w Pałacu Prezydenckim. Do tych doniesień odniósł się Przemysław Czarnek, który w rozmowie z Radiową Trójką stwierdził, że jest to kompletna bzdura, ponieważ nikt nie rozmawiał z Karolem Nawrockim o kształcie jego przyszłej kancelarii.

Głos w sprawie zabrał także Przemysław Wipler. – Mam kontakt z ludźmi, którzy w chwili obecnej są w jakimś tam otoczeniu pana prezydenta elekta. I to, że on odmówił takiego prezentu, jakim miał być pan Marek Kuchciński, takiego kuratora ze strony Nowogrodzkiej, ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to jest dobry prognostyk – powiedział Przemysław Wipler w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24. Dopytywany, czy to jest pewna informacja, odparł: „To nie jest plotka”.

Polityk Konfederacji prognozował także, jak będzie przebiegała prezydentura Karola Nawrockiego. – Jestem przekonany, że ona będzie inna niż prezydentura Andrzeja Dudy. Przede wszystkim jestem przekonany, że on będzie dużo bardziej samodzielnym politykiem, bo jest dużo mniej związany z takim jądrem Prawa i Sprawiedliwości niż Andrzej Duda – stwierdził.

Czytaj też:

Wybiegi Kaczyńskiego i Tuska to zasłona dymna? Ekspertka wskazuje drugie dnoCzytaj też:

Oto majątek prawej ręki Nawrockiego. Mieszkanie, 12-letnie auto i kredyt do spłacenia