Cicha wojna o cmentarz. Proboszcz eliminuje z rynku zakład pogrzebowy

Kuria diecezjalna miała wydać duchownemu polecenie zaprzestania tej praktyki, jednak nie przyniosło to żadnych rezultatów. Poszkodowana firma odnotowuje z tego powodu spadek zleceń. Sam duchowny konsekwentnie odmawia współpracy.

Jeszcze do niedawna firma Lacrima obsługiwała w Świętochłowicach kilkanaście pogrzebów miesięcznie. Dziś jest ich zaledwie kilka. Według właścicielki, proboszcz systematycznie zniechęca rodziny zmarłych do korzystania z jej usług na administrowanym przez siebie cmentarzu. Sugeruje, by te wybierały konkurencyjny zakład. W kilku przypadkach poskutkowało to całkowitą rezygnacją z pochówku na miejscowym cmentarzu.

„Z Lacrimą nie ma szans” – ksiądz odradza „niewłaściwe” firmy

Pan Tomasz, jeden z mieszkańców Świętochłowic, chciał pochować ojca na lokalnym cmentarzu. Od duchownego usłyszał, że na pochówek „z Lacrimą nie ma szans”.

– Uznałem, że nie będę prosił się o łaskę i wybrałem inne miejsce – przekazał świętochłowiczanin reporterom Polsatu.

Jak się okazało, podobnych sytuacji było więcej. Matka właścicielki firmy pogrzebowej podczas wizyty na plebanii, pod pretekstem organizacji pogrzebu, usłyszała od sekretarki, że „Lacrima nie jest mile widziana na cmentarzu”. Według relacji mieszkańców, podobne sugestie kierowane są także wobec innych rodzin.

Proboszcz nie ukrywa, że jako zarządca cmentarza uważa się za uprawnionego do podejmowania takich decyzji. „Mam prawo odmówić wstępu na cmentarz” — miał powiedzieć, gdy pytano go o odmowę wpuszczenia firmy pani Anety. Problem w tym, że jego przekonanie nie ma pokrycia w prawie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda legalnie działająca firma pogrzebowa powinna mieć prawo do realizowania usług na terenie cmentarza, niezależnie od preferencji zarządcy. Odmowa współpracy bez formalnych podstaw może zostać uznana za naruszenie zasad konkurencji oraz swobody działalności gospodarczej.

Zarzuty, ekshumacje i oskarżenia o donosicielstwo

Próby wyjaśnienia sprawy przez samą zainteresowaną nie przyniosły rezultatu. Duchowny nie zgodził się na osobistą rozmowę, komunikując się wyłącznie przez domofon. Pani Aneta wspomina, że podczas jednej z prób kontaktu proboszcz oskarżył jej partnera o zawiadomienie władz o problemach przy jednej z ekshumacji.

„To cyrk związany z ekshumacją” — miał powiedzieć duchowny, tłumacząc, dlaczego nie chce współpracować z firmą Lacrima. Słowa, zdaniem właścicielki, są nie tylko krzywdzące, ale również całkowicie bezpodstawne.

W międzyczasie sytuacja trafiła do wiadomości kurii, która — według relacji właścicielki — miała wydać wyraźne polecenie umożliwienia jej firmie świadczenia usług na parafialnym cmentarzu. Decyzja biskupa nie wpłynęła jednak na postawę proboszcza. Praktyka nieoficjalnego wykluczenia firmy z lokalnego rynku pogrzebowego trwa.

Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, sugeruje, że w wielu parafiach funkcjonuje nieformalny system preferencji, w którym tylko wybrana firma może świadczyć usługi. „Temat jest znany i nie wiemy, jak z tym walczyć. Ksiądz na parafii to Bóg, car i władca. I są parafie, gdzie dogaduje się z przedsiębiorcami i tylko ten ma prawo robić pogrzeb” — powiedział Wolicki w rozmowie z reporterami Polsatu.

Proboszcz zaprzecza wszystkiemu

Zapytany przez dziennikarzy o całą sytuację, proboszcz zdecydowanie odrzucił wszystkie zarzuty. „Nigdy tego nie mówiłem. Wszystko zostało wyjaśnione, do widzenia” — zakończył rozmowę. Odmówił dalszych komentarzy i nie odniósł się do relacji mieszkańców oraz interwencji kurii.

Czytaj też:

Papież zaskoczył wyznaniem. „Nigdy nie przeszło mi to przez myśl”Czytaj też:

Ksiądz powiedział to podczas mszy. Parafianie oburzeni