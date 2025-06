Burza po decyzji ministerstwa. „Oszukali całe społeczeństwo”

Aktywiści z fundacji Viva! domagają się natychmiastowych zmian w zakresie wykorzystywania koni do pracy nad Morskim Okiem. Zadeklarowali, że nie wezmą również udziału w tegorocznych badaniach zwierząt. Twierdzą, że zostali oszukani.

Aktywiści zrywają współprace z ministerstwem

Aktywiści nie kryją oburzenia decyzją resortu klimatu i środowiska, które w 2024 roku zapowiedziało dążenie do likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka, a następnie zezwoliło fiakrom wykorzystywanie ich do pracy.

Z treści porozumienia wynika, że busy będą kursowały jedynie między kwietniem a październikiem, ale droga ma być utrzymywana przez cały rok dla transportu konnego. Wynika z tego, że warunki zimowe są za trudne dla busów, ale dla zwierząt już nie? – czytamy w płomiennej deklaracji Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! i ratujkonie.pl.

Obrońcy praw zwierząt nie przyjmują do wiadomości, że skrócenie odcinku, na którym wykorzystywane są konne zaprzęgi, jest rozwiązaniem dramatycznej sytuacji. Dodają, że konie wciąż muszą pokonywać jeden z najbardziej stromych odcinków trasy, co jest katastrofalne dla ich stawów. Zaznaczają, że „wciąż nie przeliczono, ile konie mogą ciągnąć na tym odcinku, by nie pracować w przeciążeniu”.

Aktywiści czują się oszukani. Wytaczają ciężkie działa

Tatrzański Park Narodowy dowie się o naszej decyzji z mediów, tak jak my dowiedzieliśmy się z mediów, że w wyniku porozumienia z fiakrami konie na trasie zostają – grzmią aktywiści w mediach społecznościowych.

Twierdzą, że przez lata Tatrzański Park Narodowy ignorował ich wnioski w sprawie niewolniczej pracy koni. Za przykład podają odrzucenie argumentów lekarki weterynarii opartych na twardych danych naukowych, które jasno wskazują na to, że konie stale pracują w przeciążeniu. Aktywiści dodają, że Tatrzański Park Narodowy nie wywiązał się z większości ustaleń z dnia 17 maja 2024 roku.

Aktywiści wystosowali postulaty. Uderzyli w ministerstwo

To, że rezygnujemy z udziału w badaniach, nie oznacza, że wycofujemy się z walki o te zwierzęta. Po prostu zmieniamy taktykę – czytamy w poście.

Aktywiści wzywają Ministerstwo Klimatu i Środowiska do:

wywiązania się z postanowień w sprawie przyszłości transportu konnego nad Morskiem Okiem z dnia 17 maja 2024 roku;

pilnego zwołania nowego spotkania podmiotów, w celu ustalenia dalszej pracy nad likwidacją transportu konnego;

włączenia protestujących organizacji do rozmów;

rzetelnych badań lekarzy weterynarii na temat stanu zdrowia koni i ich poziomu zmęczenia w sezonie turystycznym.

facebookCzytaj też:

Śląskie zoo ma nowego mieszkańca. To gatunek zagrożony wyginięciemCzytaj też:

Wypalanie traw wreszcie się skończy? Rząd planuje wyższe kary