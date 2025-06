Wypalanie traw wreszcie się skończy? Rząd planuje wyższe kary

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Zmiany przewidują zaostrzenie kar za wypalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnych na polach.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Zmiany w Kodeksie wykroczeń

Wykroczenie to opisane jest w art. 82 Kodeksu wykroczeń. W tej chwili za wypalanie trawy lub słomy grozi grzywna w wysokości 5 000 złotych.

Projekt ministerstwa zakłada, że maksymalna grzywna wynieść będzie mogła 30 000 zł za wykroczenia opisane w 82. artykule Kodeksu wykroczeń.

Rząd ma omawiany projekt nowelizacji przyjąć w III kwartale bieżącego roku, po czym trafi do prac w Sejmie.

Wypalanie traw. Katastrofalne skutki

Wypalanie traw ma katastrofalny wpływ na lokalną florę i faunę. Ogień niszczy siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym także tych chronionych. Zwierzęta, takie jak ptaki, gryzonie, owady czy płazy, tracą swoje schronienia i źródła pokarmu. Giną między innymi krety, nornice, ślimaki, pszczoły i trzmiele. Ponadto, po pożarze grunt staje się uboższy w składniki odżywcze, co prowadzi do długotrwałego spadku bioróżnorodności w danym obszarze.

Wypalanie traw prowadzi do znacznej emisji dwutlenku węgla i azotu do atmosfery na skutek mineralizacji próchnicy na glebach torfowych. Straty azotu mogą wynosić nawet 350 kilogramów na hektar w skali roku. Dodatkowo, wysoka temperatura podczas pożaru niszczy mikroorganizmy glebowe, co prowadzi do jej jałowienia i obniżenia plonów w przyszłości.

Eksperci jednoznacznie potępiają praktykę wypalania traw, określając ją jako „barbarzyński proceder” niszczący środowisko i zatruwający atmosferę. Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do znacznej emisji dwutlenku węgla i azotu do atmosfery na skutek mineralizacji próchnicy na glebach torfowych. Straty azotu mogą wynosić nawet 350 kilogramów na hektar w skali roku.

