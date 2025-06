Tajemniczy dym przywędrował nad Polskę. Wiemy, skąd pochodzi

Niebo nad Bałtykiem mieniło się kolorem szarym na zmianę z fioletowym. Zagadkowy dym dotarł do Polski z daleka – przemierzył prawdopodobnie od siedmiu do 12 tysięcy kilometrów. Nie zatrzymał się na północy kraju.

Co zajęło się ogniem i doprowadziło do powstania dostrzegalnej gołym okiem zawiesiny, krążącej w troposferze? To efekt naturalnego zjawiska, które eskalowało na przełomie maja i czerwca. Pożar, który wytworzył dym, zajmuje dziś prawdopodobnie około 170 tys. hektarów lasu.

Tajemnicza zawiesina nad Polską. To dym po pożarze – przemierzył tysiące km by dotrzeć aż do Polski

O sprawie informuje redakcja dziennika „Gazeta Wyborcza”. Dym pochodzi z Kanady, gdzie w prowincjach Manitoba i Saskatchewan doszło do wybuchu pożaru lasów. Wprowadzono tam niedawno stan wyjątkowy.

Zawiesina dotarła nad Bałtyk i widoczna była z poziomu wybrzeża. Tak było w piątek. 31 maja dym zaczął jednak wędrować w głąb Polski i był już zauważalny nawet w Warszawie czy okolicach – czy nad Górnym Śląskiem (1 czerwca).

„GW” wskazuje, wystarczyły opady deszczu, by zniknął. Dziennik przypomina, że choć pożary lasów w Kanadzie to normalne zjawisko, to jednak przybrało ono na sile w ostatnich latach. Ma to związek ze zmianami klimatycznymi (globalnym ociepleniem).

Jakość powietrza w Polsce. GIOŚ opublikował dane

Powietrze nad Polską ma teraz dobrą jakość, więc nie ma powodu do niepokoju. Jest ona na bieżąco monitorowana przez różne instytucje, takie jak chociażby Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zgodnie z danymi, które opublikowane zostały w poniedziałek po południu przez GIOŚ, jakość powietrza w – przykładowo – Koszalinie, Lęborku, Gdyni czy Elblągu (czyli od Pomorza, przez Zachodnie Pomorze, po Warmię i Mazury) jest dobra. Jedynie w Słupsku została określona jako „umiarkowana”.

W całym kraju powietrze jest „dobre”. Wyjątkiem jest wcześniej wspomniana stolica „Pomorza Środkowego” i miejscowość wysunięta mocno na zachód – Widuchowa (woj. zachodniopomorskie) czy Krosno (na południu, woj. podkarpackie).

Nie oznacza to jednak, że lekko gorszy stan powietrza ma jakikolwiek związek z dymem z Kanady.

Czytaj też:

Bałtyk jak tykająca bomba. Tysiące ton chemikaliów na dnieCzytaj też:

Ulewy i burze przejdą przez Polskę. RCB ostrzega: Możliwe podtopienia