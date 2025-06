Ulewy i burze przejdą przez Polskę. RCB ostrzega: Możliwe podtopienia

Meteorolodzy prognozują, że anomalie znacząco wpłyną na pogodę w południowej Polsce. Możliwe ulewne deszcze i lokalne burze. Nie wykluczone podtopienia.

Poniedziałek 2 czerwca. Wydano alerty RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało do obywateli ostrzeżenie przed burzami, silnymi deszczami i możliwymi podtopieniami.

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających w części woj. małopolskiego, lubelskiego, świetokrzyskiego oraz podkarpackiego – czytamy w poście RCB na plaftormie X.

Alerty te obowiązywać mają na dzień 2 czerwca 2025 roku, aczkolwiek IMGW prognozuje, że załamanie pogody utrzyma się w południowej Polsce dłużej, niż sądzono.

IMGW wydało ostrzeżenia. Obowiązują aż do wtorku

IMGW wydało ostrzeżenia obowiązujące aż do godziny 23. Meteorolodzy prognozują, że w zagrożonych regionach spadnie nawet 20 mililitrów wody na metr kwadratowy. Punktowo opady te mogą być nawet dwukrotnie wyższe, wynosząc 45 milimetrów na metr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że poniedziałkowe anomalie utrzymają się na terenie kraju nawet do wtorku, obejmując swoim zasięgiem również województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie oraz część województwa lubelskiego.

We wtorek możemy się spodziewać jeszcze silniejszych nawałnic, które przyniosą nawet 40 milimetrów wody na metr kwadratowy. Towarzyszyć im będą silne wiatry w porywach do 70 km/h. Ostrzeżenie meteorologiczne ważne jest do godziny 11.

Upały powodem anomalii?

Meteorolodzy informowali o upałach, które nadciągną nad Polskę już na początku czerwca. Jak dotąd pogoda ta sprawdza się niemalże stuprocentowo. W poniedziałkowe popołudnie termometry na południu kraju wskażą 23-27 stopni Celsjusza, w centralnej Polsce 23-25 stopni, a na północy 17-21 stopni.

Najcieplej będzie w regionach, w których wystąpi najwięcej anomalii. Poniedziałkowym polskim biegunem ciepła stanie się Podkarpacie, gdzie temperatura podskoczyć może nawet do 27 stopni Celsjusza. Tak dynamiczna zmiana pogody powoduje jednak zderzanie się ze sobą mas chłodnego i gorącego powietrza, co może być przyczyną powstawiania burz.

