Lato wraca do Polski. Wiemy, kiedy pojawią się upały

Synoptycy zaznaczają, że poranne przymrozki, o których informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, były ostatnimi w tym roku. Ocieplenie odczujemy niemalże natychmiast. Już dzisiaj na termometrach zobaczymy pierwsze 20℃.

Prognoza pogody na 27 maja

Pogoda we wtorek 27 maja zapowiada się wyjątkowo przyjemnie. Będzie ona bardziej przypominać wczesne lato niż kalendarzową wiosnę. Temperatura w regionach podgórskich, gdzie jeszcze do niedawna prognozowano przymrozki, wzrośnie dzisiaj do 16 stopni Celsjusza. Cieplej będzie nad morzem, gdzie słupki rtęci wskażą 19 stopni.

Zdecydowanie jednak najcieplejszą częścią kraju będzie Polska centralna. W województwie łódzkim, wielkopolskim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim termometry mogą wskazać nawet 22 stopnie Celsjusza. Ciepło będzie również w południowej części kraju, gdzie maksymalna temperatura wyniesie 20 stopni.

Poranne przymrozki odchodzą w zapomnienie

Temperatura, która jeszcze w ubiegłym tygodniu była maksymalną w ciągu dnia, dzisiaj będzie towarzyszyła nam w nocy. Na Pomorzu oraz Lubelszczyźnie meteorolodzy przewidują 5 stopni Celsjusza, dodając, że będą to jedne z najzimniejszych regionów.

Na Podhalu noc będzie wyjątkowo ciepła. Temperatura oscylować będzie w granicach 8-11 stopni. W pozostałej części kraju w nocy termometry wskażą 12-13 stopni.

Do Polski nadchodzi fala upałów

Coraz cieplejsza pogoda na zewnątrz daje nadzieje na szybkie nadejście długo wyczekiwanego lata. Na to będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dni. Meteorolodzy informują, że gorące masy powietrza, które nadciągają nad południe Europy, dojdą do Polski nieco później, niż sądzono.

Na pierwsze „trzydziestki” na termometrach będziemy musieli poczekać do pierwszego tygodnia czerwca, jednakże sygnały nadchodzącego lata będziemy mogli odczuć już wcześniej. IMGW informuje, że w tym tygodniu wiosenno-letnia aura będzie utrzymywać się od poniedziałku aż do niedzieli, kiedy to pogoda zrobi nam prezent na Dzień Dziecka.

Meteorolodzy prognozują, że 1 czerwca na zachodzie termometry wskażą nawet 27 stopni. Równie „wakacyjnie” zrobi się na południu i w centralnej części kraju, gdzie temperatura będzie oscylować między 21 a 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na zachodzie oraz północy, chociaż i tutaj nie można narzekać na niepogodę. Synoptycy prognozują tu stabilne 20-21 stopni.

