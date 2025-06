Nieprawidłowości przy liczeniu głosów z II tury? Jest data posiedzenia PKW

Od blisko tygodnia Polska wie już, kto zastąpi na najwyższej funkcji państwowej Andrzeja Dudę. Tą osobą jest były szef Instytutu Pamięci Narodowej – Karol Nawrocki. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdobył 1 czerwca 10 606 877 głosów (przy ogólnokrajowe frekwencji 71,63 procent). Jego rywal – Rafał Trzaskowski, włodarz Warszawy – uzyskał ich natomiast 10 237 286, czyli o 369 591 mniej.

Ale czy na pewno? W jednej z obwodowych komisji wyborczych w stolicy Małopolski doszło do pomyłki – wyniki kandydatów PO i PiS-u zostały wpisane w protokole na odwrót. Kto zawinił? Czy przewodniczący składu, a może informatyk, który wpisywał dane do systemu? To jak na razie jedyny potwierdzony przypadek nieprawidłowości, który – jak pisze gazeta.pl – badany jest teraz przez Okręgową Komisję Wyborczą w Krakowie.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025 mogą ulec drobnej korekcie

Błędy w protokołach mogą dotyczyć nawet kilkunastu innych ObKW. W związku z medialnymi informacjami o możliwych nieprawidłowościach Wioletta Paprocka – szefowa sztabu Trzaskowskiego – zaapelowała do internautów o pomoc. 5 czerwca wymieniła komisje, których dot. mogą błędy – znajdują się one w Tychach (na Śląsku), Grudziądzu (Kujawy i Pomorze), Strzelcach Opolskich i wspomnianym już Krakowie. „Jeśli widzicie nieprawidłowości – zgłaszajcie je na stronie protestwyborczy2025.pl, a my zwrócimy się do PKW, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła”.

Jedno jest pewne – i mówią o tym eksperci – jeśli „dystans” między Trzaskowskim „skróci się”, to i tak nie wpłynie to na zmianę werdyktu. Były prezes IPN-u przez kolejnych pięć lat będzie piastował funkcję prezydenta Polski.

7 czerwca późnym wieczorem członek PKW – mecenas Ryszard Kalisz, były minister spraw wewnętrznych – poinformował o zwołaniu obrad komisji ws. ew. nieprawidłowości. „Posiedzenie PKW dot. wpisów błędnych liczb głosów w protokołach niektórych OKW odbędzie 9 czerwca. (...) Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów na prezydenta na podstawie sprawozdania przedstawionego przez PKW oraz po rozpoznaniu protestów” – wskazał.

