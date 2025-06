Nawrocka opowiedziała o nieprzyjemnej sytuacji. „Stoi pod blokiem całą dobę”

Na początku sierpnia Karol Nawrocki zostanie oficjalnie zaprzysiężony na głowę państwa polskiego. Zastąpi na tej funkcji Andrzeja Dudę, którego druga kadencja mija za dokładnie osiem tygodni. Prezydent, który wkrótce wyprowadzi się z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, popierał w kampanii wyborczej swojego następcę.

7 czerwca żona byłego prezesa IPN-u udzieliła długiego wywiadu synowi – Danielowi. To dziecko z jej poprzedniego związku, które Nawrocki adoptował. 22-latek – jak twierdzą media – może wkrótce trafić do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Student prawa wrócił niedawno razem z matką do Gdańska – o czym poinformował na samym początku rozmowy. Wywiad opublikowany został na platformie YouTube.

Marcie Nawrockiej towarzyszą paparazzi i ochrona

Pierwsza dama zwróciła się sobotę do internautów, którym podziękowała za głosy oddane na jej męża 1 czerwca – podczas drugiej tury wyborów. Na Nawrockiego postawiło tego dnia ponad 10,5 miliona Polaków.

Czy życie po wyborach jest „usłane różami”? Nie do końca. Marta Nawrocka zaczęła od tego, że „teraz jest bardziej rozpoznawalna”. To ma swoje konsekwencje, bo pod jej domem w stolicy Pomorza „stacjonować” ma fotoreporterka (paparazzi). – Stoi pod naszym blokiem całą dobę. Niedługo wyjdę do niej z kawą. (...) Jeździ, fotografuje. No średnie to jest, ale wiadomo, taką ma pracę – tak oceniła krępującą sytuację.

Co jeszcze zmieniło się w życiu pierwszej damy? Na każdym niemal kroku „towarzyszy” jej „ochrona”. – To jest dla mnie nowe. Nawet tam gdzieś z boku, z tyłu siedzą i obserwują, dbają o bezpieczeństwo w związku z tym, co się może złego wydarzyć. Także czuję się bezpiecznie, ale też tak dziwnie trochę. Nie mogę prowadzić samochodu, nie chcą mi dać jeździć. Dzieci też już są pod ochroną. To się zmieniło na razie – wskazała.

