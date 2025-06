Jolanta Kwaśniewska wyróżniona. Ma radę dla Marty Nawrockiej

Redakcja „Twojego Stylu” wyróżniła Jolantę Kwaśniewską tytułem Kobiety Roku 2024.

„Za uważność na ludzi. Za zwykłą pracowitość. Za odwagę wejścia w wielki świat. Za szacunek dla inaczej myślących. Za ambicję, by jako pierwsza dama zrobić coś dobrego. Za odporność na krytykę zazdrośników. Za umiejętność godzenia pokłóconych. Za klasę, z jaką reprezentuje Polskę. Za przykład, jak być z rodziną mimo nadmiaru obowiązków. Za szczerość, którą zaimponowała w biografii pierwsza dama. Za to, jak wysoko zawiesiła poprzeczkę kolejnym żonom prezydentów” – uzasadniono wyróżnienie dla byłej pierwszej damy.

Jolanta Kwaśniewska Kobietą Roku 2024. Wspomina swoją społeczną działalność

W rozmowie z „Twoim Stylem” Jolanta Kwaśniewska opowiedziała o początkach swojej aktywności społecznej.

– W latach 90. panowie nie chcieli ustępować kobietom miejsc tam, gdzie była władza, przywileje, pieniądze. Dlatego powiedziałam Olkowi: „Muszę działać” – wspominała.

Kobieta zaangażowała się w działalność społeczną w różnych dziedzinach – od edukacji zdrowotnej po pomoc charytatywną.

– Po 10 latach prezydentury Olka mieliśmy poczucie spełnienia, ważne cele zrealizowaliśmy. (...) Mówiliśmy z dumą, że tego, co zostało zrobione w Polsce: przynależności do NATO, do Unii i wielu innych sukcesów, już nikt nie spieprzy. Spieprzył. Nie ma nic na zawsze – powiedziała Jolanta Kwaśniewska.

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego o Marcie Nawrockiej. Ma dla niej radę

W przeszłości pojawiał się temat kandydowania Kwaśniewskiej na urząd prezydenta.

– Fakt, moje notowania przekraczały 30 procent, ale to nie oznaczało, że miałabym wygrać. Wiedziałam też, z doświadczenia męża, jak ogromne są tego koszty – skomentowała.

Kobietę Roku 2024 zapytano również o Martę Nawrocką, przyszłą pierwszą damę. Jolanta Kwaśniewska wierzy, że będzie „świetna”.

– Proszę, abyś przeczytała moją książkę – dodała, zwracając się do żony Karola Nawrockiego.

