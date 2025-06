Strzelanina przed Biedronką w Bolkowie. 34-latek przerwał milczenie

Policja w Jaworze (woj. dolnośląskie) 5 czerwca interweniowała w Bolkowie, gdzie doszło do kradzieży samochodu. Sprawca nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Mundurowi podczas interwencji użyli broni w celu unieruchomienia auta. Jeden z pocisków rykoszetem trafił jednak w łydkę policjanta. Funkcjonariusz trafił do szpitala. Ostatecznie zatrzymano dwie osoby, w tym agresywnego złodzieja.

O sprawie zrobiło się głośno za sprawą interwencji, która trafiła do sieci. Sprawę zaczęły wyjaśniać komórki kontrolne z jaworskiej komendy powiatowej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Szef KPP w Jaworze niezwłocznie wszczął czynności wyjaśniające w związku z interwencją. Celem kontroli było wyjaśnienie przebiegu interwencji, zastosowania procedur oraz skorzystania z broni palnej.

Strzelanina pod Biedronką w Bolkowie. Prokuratura: Zatrzymany mieszkaniec Wałbrzycha z zarzutami

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze poinformowała, że 34-letni mieszkaniec Wałbrzycha usłyszał zarzuty. Prokurator Rejonowy w Kamiennej Górze zarzucił mu popełnienie trzech czynów. Pierwszy z nich dotyczy czynnej napaści przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci auta wobec interweniujących funkcjonariuszy z KPP w Jaworze i Komisariatu Policji w Bolkowie, w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych, związanych z zatrzymaniem sprawcy.

Grozi za to 10 lat więzienia. Kolejna sprawa dotyczy zniszczenia mienia w postaci radiowozu, samochodu osobowego marki Lexus oraz elewacji budynku sklepu, a także użycia tablic rejestracyjnych pojazdu, nie przypisanych do samochodu, na którym były założone. Podejrzany Grzegorz B. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i odmówił składanie wyjaśnień. Mężczyzna podkreślił, że „żałuje swojego zachowania”.

Bolków. Strzelanina pod Biedronką. Prokuratura przekazała nowe informacje

Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 34-latka na trzy miesiące. Mieszkaniec Wałbrzycha był już wielokrotnie karany sądownie, m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu. W momencie zdarzenia w Bolkowie był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w celu odbycia kary jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

