Brzoska i Mensah z rekordem. Na TOP CHARITY zebrano ponad 60 mln zł

Ponad 60 milionów złotych, rekordowe licytacje, obecność globalnych liderów, takich jak Will Smith i dr Jill Biden oraz partnerstwo z marką Dictador – czwarta edycja TOP CHARITY udowodniła, że filantropia w Polsce ma siłę międzynarodowego oddziaływania.

Na zaproszenie głównego partnera wydarzenia – marki Dictador – do Polski przyleciał Will Smith, globalny dyrektor artystyczny brandu. Jako gość honorowy TOP CHARITY Auction 2025 wystąpił na scenie, uczestniczył w spotkaniach i zaprezentował zarys projektów artystycznych marki, łączących luksus z odpowiedzialnością i realnym wpływem społecznym.

– To dla nas ogromny zaszczyt, że głównym partnerem gali TOP CHARITY 2025 jest marka o polskich korzeniach, ale globalnym zasięgu i ambicjach. Cieszy nas, że zarówno TOP CHARITY, jak i Dictador wyrosły z polskich inicjatyw, a dziś spotykają się na jednej, światowej scenie – by wspólnie wspierać to, co najważniejsze: sztukę, filantropię i realną zmianę społeczną – mówiła Omenaa Mensah, inicjatorka TOP CHARITY.

Międzynarodowy wymiar

Już od samego początku tworzenia inicjatywy TOP CHARITY, Omenaa Mensah planowała jej rozwój w wymiarze międzynarodowym, opierając go na długofalowych partnerstwach i współpracy z globalnymi liderami zmiany.

Trzy tygodnie przed tegoroczną edycją miała okazję wraz z mężem Rafałem Brzoską osobiście spotkać się z Barackiem Obamą podczas konferencji Impact, gdzie potwierdzili wspólną wizję działania na rzecz filantropii i edukacji.

„Twój ojciec byłby z ciebie dumny”

Efektem tego spotkania była deklaracja kontynuacji współpracy pomiędzy Obama Foundation, Omenaa Foundation oraz Konsorcjum Filantropijnym, która trwa nieprzerwanie od blisko półtora roku. Zaproszenie dr Jill Biden do Polski również nie było przypadkowe. Jej obecność została skrupulatnie zaplanowana jako integralna część misji TOP CHARITY. Jako edukatorka i filantropka, dr Biden w pełni wpisuje się w wartości promowane przez wydarzenia i Konsorcjum Filantropijne, szczególnie w obszarach wspierania kobiet, dzieci i rozwoju edukacji.

– Jesteśmy tutaj dzisiaj dzięki jednej kobiecie, Omenie Mensah. W styczniu opowiedziałaś: tata nauczył mnie, że życie to nie tylko to, co tracimy, ale przede wszystkim to, co dajemy innym. On wierzył, że dar edukacji jest kluczem do zmiany. To największa siła, jaką możemy przekazać innym. Nie mogłabym się bardziej z tym zgodzić. Omenaa, wiem, że twój ojciec byłby z ciebie dumny – mówiła dr Jill Biden podczas wystąpienia na konferencji TOP CHARITY ChangeMAKERS 2025, która odbyła się w Pałacu w Wilanowie dzień przed finałową galą TOP CHARITY Auction 2025.

Spektakularny wynik

Czwarta edycja TOP CHARITY – najbardziej spektakularnej i skutecznej inicjatywy filantropijnej Europy – zakończyła się spektakularnym wynikiem: w niespełna dwie godziny zebrano ponad 29 000 000 zł, której podwojenie zadeklarował z prywatnych środków Rafała Brzoski, co przyniosło łączną kwotę blisko 60 000 000 zł na działania dobroczynne.

Na ten moment Fundacje inicjatorów TOP CHARITY, Omeny Mensah i Rafała Brzoski, zliczają wynik, który już przekroczył 60 milionów złotych, a zliczanie nadal trwa.

Jill Biden w Polsce. Mówiła o wsparciu Ukrainy

6 czerwca, w przeddzień gali finałowej, odbyła się część biznesowa wydarzenia – TOP CHARITY ChangeMAKERS 2025, która zgromadziła międzynarodowych liderów gospodarki, dyplomacji i technologii. Gościem specjalnym była dr Jill Biden, która podczas swojego wystąpienia w Oranżerii Pałacu w Wilanowie wyraziła głębokie uznanie dla działań Omeny Mensah, dziękując jej za ponad dekadę zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących.

Dr Biden podkreśliła, że była głęboko poruszona wizytą w RIO EDU CENTRUM – przestrzeni stworzonej przez fundacje inicjatorów TOP CHARITY, oferującej wsparcie matkom i dzieciom z Ukrainy oraz edukacyjne i rozwojowe działania dla polskich podopiecznych. Zwróciła uwagę na kluczową rolę takich miejsc w budowaniu odporności społecznej, integracji i nowoczesnym przywództwie kobiet.

W swoim wystąpieniu mówiła także o sile edukacji i sztuki jako narzędziach zmiany społecznej, a podczas panelu z Jolantą Kwaśniewską podkreśliła znaczenie inicjatyw takich jak Joining Forces, które realnie wpływają na dobrostan kobiet i dzieci na całym świecie.

Czytaj też:

Nowa inicjatywa Rafała Brzoski. W tle m.in. odbudowa UkrainyCzytaj też:

Misja Brzoski potrwa dłużej niż zakładano? Nieoficjalne doniesienia