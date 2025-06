Polak miał szpiegować dla Putina. Służby w akcji

Na trzy miesiące aresztowano Polaka. Wiktora Ź. Śledczy z Prokuratury Krajowej podejrzewają mężczyznę o szpiegowanie na rzecz Rosji. Wiktor Ź. miał dostarczać rosyjskiemu wywiadowi informacje, które mogłyby zaszkodzić Polsce.

O sprawie poinformował Jacek Dobrzyński, Rzecznik Prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra – Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych. Informacja pojawiła się na profilu w portalu X.

Mężczyzna ma wykształcenie wyższe i 28 lat. Prokuratorzy ustalili, że za jego działaniami stały prorosyjskie przekonania oraz pobudki ideologiczne.

Zatrzymanie 28-letniego Polaka. Przeszukano kilka miejsc

28-latka zatrzymano 4 czerwca. Dokonali tego na polecenie prokuratury funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przeszukano również kilka miejsc na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Prokuratura podejrzewa Wiktora Ź. o zgłoszenie gotowości do działania na rzecz wywiadu Rosji, prowadzenie działalności na jego rzecz, zbieranie i przekazywanie informacji dotyczących m. in. funkcjonowania strategicznych dla obronności Polski obiektów. Mężczyzna działał na terenie Bydgoszczy oraz poza granicami kraju. Swoje działania realizował przez ponad rok, od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.

Areszt na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi od ośmiu lat więzienia do dożywocia

Do wniosku prokuratury przychylił się sąd, który podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie. Powyższe czyny zagrożone są karą od 8 lat więzienie do dożywocia.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

