Najnowsze oświadczenie majątkowe Bodnara. Niedawno w tej sprawie grzmiała TV Republika

Adam Bodnar podkreślił w najnowszym oświadczeniu majątkowym, że jest zatrudniony na Uniwersytecie SWPS na stanowisku profesora uczelni. Dostaje za to ok. 15 700 zł brutto miesięcznie, przy uwzględnieniu nagrody rektorskiej i premii za publikacje, wypłacone w 2024 r. Dieta senacka wynosi 4 208 zł. Bodnar wykazał też wynagrodzenie za opinie dot. Projektów Agencji Praw Podstawowych UE, w ramach funkcji członka Rady Naukowej. Wypłata wyniosła ok. 7,4 tys. zł.

Z kolei pensja za pełnienie funkcji ministra sprawiedliwości wynosi 22 050 tys. zł miesięcznie plus dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji prokuratora generalnego 8 407 tys. zł. Bodnar ma także na koncie 11 800 zł oszczędności. Senator ma Volkswagena Tiguana 1,5 TFI z 2020 r. wycenianego na około 95 tysięcy złotych. Bodnar ma mieszkanie o powierzchni 86,53 metrów kwadratowych o wartości około 1,38 miliona zł. To małżeńska wspólnota majątkowa.

Adam Bodnar i oświadczenie majątkowe. Takie nieruchomości zadeklarował

Jeśli chodzi o inne nieruchomości, Bodnar wymienił mieszkanie o pow. 74 m kw. wycenione na ok. 400 tys. zł. Polityk ma też grunt rolny zalesiony o pow. 9 953 m kw. o wartości ok. 100 tys. zł. Bodnar wykazał również garaż o pow. 20 m kw. wyceniony na 30 tys. zł. Minister sprawiedliwości zadeklarował, że posiada 1/6 udziału nieruchomości. To spadek po ojcu, odziedziczony łącznie z matką i bratem. Senator zaznaczył, że nie osiąga z tego tytułu żadnych dochodów.

Bodnar ma kredyt mieszkaniowy w kwocie 729 tys. zł (kapitał pozostały do spłaty) i kartę kredytową z zadłużeniem w wysokości 12 tys. zł. Ma również umowę EasyDrive z bankiem Volkswagen Bank na zakup wspomnianego wyżej samochodu. Zapłata gotówką wyniosła 33 tys. zł, a pozostała należność została rozłożona na raty. Koniec okresu kredytowania minął w styczniu 2025 r. Oświadczenie majątkowe zawiera bowiem dane zgodne z końcem grudnia 2024 r.

