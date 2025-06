Przewodniczący KRRiT przed Trybunał Stanu? Jest decyzja komisji

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wydał oświadczenie po usłyszeniu decyzji o postawieniu go przed Trybunałem Stanu. Stwierdzał, że jest to „próba domknięcia systemu”.

Maciej Świrski przed TS? „Kampania nienawiści wobec mnie”

„Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przegłosowała dziś wniosek o postawienie mnie przed Trybunałem Stanu stosunkiem głosów 11:7. Nieobecni byli dwaj posłowie PiS i posłanka Konfederacji” – informował Świrski za pośrednictwem X.

„Dziękuję wszystkim Posłom PiS za obronę prawdy i sprawiedliwości w trakcie tego śledztwa o charakterze stalinowskim z elementami kabaretu – ze względu na stan wiedzy członków komisji o rynku medialnym oraz ich nieznajomość prawa, w tym prawa karnego. To głosowanie jest kolejnym etapem kampanii nienawiści wobec mnie – i próbą domknięcia systemu” – pisał dalej.

„Ale Polska nie cofnie się przed dyktaturą. Jest nowy Prezydent. A ja nie zamierzam się poddać. Będę walczył o wolność słowa i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zamachu na media publiczne, prawo i Konstytucję. O szczegółach – już wkrótce. Wolność zwycięży. Niech żyje Polska!” – zakończył swój komunikat Świrski.

Wniosek ws. Świrskiego pojawił się już przed rokiem

Wstępny wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu w maju 2024 roku złożyła grupa 185 posłów. Szefowi KRRiT zarzucono mu trzy kwestie: blokowanie około 300 mln zł z tytułu abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych oraz brak prowadzenia badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

Wniosek ten sejmowa komisja opiniowała już w lipcu ubiegłego roku. Wtedy jednak uznano, że wymaga on uzupełnienia i odesłano go do marszałka Sejmu. Dokument wrócił do komisji dopiero w październiku. Następnie w sprawie tej przesłuchano około 90 świadków. Teraz uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu podjąć musi Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przyjęta uchwała automatycznie spowoduje zawieszenie w czynnościach danego urzędnika.

