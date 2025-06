Co Jacek Kurski pokazał Marcie Nawrockiej? Ujawniamy kulisy głośnego spotkania

Ciepły gest Jacka Kurskiego w stronę Marty Nawrockiej wywołał burzę w sieci. Były szef Telewizji Polskiej został przyłapany przez fotografów na przytulaniu Marty Nawrockiej, przyszłej pierwszej damy. O co chodziło? I co Kurski pokazywał jej na swoim telefonie? Redakcja „Wprost” zapytała go o kulisy spotkania.

Jak donosił wczoraj Onet, Marta Nawrocka pojawiła się u boku głowy państwa podczas ceremonii na Zamku Królewskim w Warszawie. Para prezydencka przywitała gości z uśmiechem. Wśród obecnych znalazły się ważne postacie polskiej sceny politycznej, między innymi Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak oraz Jacek Kurski. Ten ostatni, po zakończeniu części oficjalnej, podszedł do Nawrockiej, objął ją i pokazał jej coś na ekranie swojego smartfona. Na zdjęciach widać uśmiechniętą przyszłą pierwszą damę i byłego prezesa TVP przysłaniającego figlarnie usta. Redakcji „Wprost" udało się ustalić, co Kurski pokazywał na telefonie Marcie Nawrockiej. Okazało się, że był to filmik z pozdrowieniami od jego żony Joanny! Zaskakujące kulisy spotkania Kurskiego z Nawrocką. „Czułem się jak wideo-listonosz" Gdy Jacek Kurski składał gratulacje Marcie Nawrockiej, pierwsza dama zapytała o jego żonę, Joannę. W rozmowie z „Wprost" przyznał, że zrobiło mu się bardzo miło, zwłaszcza, że Marta postanowiła nagrać kilka słów pozdrowienia dla Joanny. Podkreślił, że jego żona wykazała się refleksem i szybko nagrała odpowiedź. Jeszcze w czasie trwania uroczystości Kurski zdążył pokazać Marcie Nawrockiej filmik od Joanny i to właśnie widać na zdjęciach. – Dzięki tej wymianie pozdrowień czułem się jak wideo-listonosz – śmieje się Kurski. – Ale co by nie mówić, sytuacja była przesympatyczna, stąd moja radość. Czułem się tak, jakby Joanna była ze mną na tej uroczystości. I czułem, że razem składamy życzenia parze prezydenckiej! – ujawnił były prezes mediów publicznych.

