Niespodzianka na Zamku Królewskim. Uściski i wspólne zdjęcia Marty Nawrockiej i Jacka Kurskiego

11 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie Karol Nawrocki podczas uroczystości odebrał od przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka uchwałę PKW ws. stwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich. Na wydarzeniu obecny byli m.in. członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Ryszard Kalisz i Wojciech Sych. Widać było również szefa NSZZ Solidarność Piotra Dudę, wiceprezesa IPN Mateusza Szpytmę i szefa TK Bogdana Święczkowskiego.

Pojawiło się też wielu polityków, m.in.: Stanisław Karczewski, Przemysław Czarnek, Jan Kanthak, Rafał Bochenek, Marcin Przydacz, Paweł Szefernaker, Janusz Kowalski, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Ryszard Terlecki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Marek Kuchciński, Mateusz Morawiecki, Beata Kempa z PiS, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Piotr Zgorzelski i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL oraz Piotr Ćwik i Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta.

Galeria:

Uroczystość wręczenia uchwały ws. stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta RP

Karol Nawrocki dostał uchwałę PKW ws. wyniku wyborów prezydenckich. Jacek Kurski na uroczystości

Uwagę przykuł Jacek Kurski, który rozmawiał z prezesem Prawa i Sprawiedliwości oraz uściskał Martę Nawrocka i zrobił sobie zdjęcie z przyszłą pierwszą damą. Obecność byłego prezesa TVP na uroczystości może z pozoru być zaskoczeniem. Pod koniec kampanii wyborczej TVP Info zamieściło krótkie nagranie. – Wrócę do was, kochani. Wrócę do was, kochani w telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie – powiedział na nim Kurski. „Po moim trupie…” – skomentował wtedy Nawrocki.

Były prezes TVP był jednak obecny do samego końca w ścisłym sztabie kandydata na prezydenta podczas wieczoru wyborczego. Po potwierdzeniu wyników zamieścił też w sieci swoje zdjęcia z Nawrockim. Kurski następnego dnia wyjaśniał również, że słowa o powrocie do TVP były żartem, a nagranie zostało pozbawione kontekstu. „Kandydat Obywatelski nie miał w tej sytuacji innego wyjścia jak wpisem na X odciąć się twardymi słowami” – brzmi fragment wpisu Kurskiego.

Czytaj też:

Kaczyński zaskoczył Martę Nawrocką. Wykonał wymowny gestCzytaj też:

Wszystkie oczy zwrócone na Martę Nawrocką. Tak oceniła ją stylistka. „Nic dodać, nic ująć”