Wszystkie oczy zwrócone na Martę Nawrocką. Tak oceniła ją stylistka. „Nic dodać, nic ująć”

W środę 11 czerwca w Zamku Królewskim odbyła się uroczystość wręczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej uchwały o wyborze na prezydenta RP Karolowi Nawrockiemu. – Wybory prezydenckie i tak budująca nas wszystkich frekwencja wyborcza pokazuje i udowadnia dzisiaj nam wszystkim, że Polacy chcą brać odpowiedzialność za swoją przyszłość, chcą głosować na realne, konkretne programy, plany, na konkretne osoby, które mają służyć ojczyźnie i naszej narodowej wspólnocie – powiedział prezydent-elekt.

Karol Nawrocki odebrał uchwałę PKW. „Wykonaliście swój obowiązek wobec Polski”

– O tym mówi ta frekwencja wyborcza: że jesteśmy narodem gotowym do tego, żeby każdy wyborca, obywatel i obywatelka brali odpowiedzialność za przyszłość naszej wspaniałej ojczyzny – powtórzył Karol Nawrocki.

W dalszej części wystąpienia prezydent-elekt zwrócił się do wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w wyborach prezydenckich – niezależnie, na kogo oddali głos. – Dziękuję państwu za to, że poszliście do głosowania, wykonaliście swój obowiązek wobec Polski i jesteście gotowi do tego, aby współtworzyć naszą demokrację – podkreślił Karol Nawrocki.

Marta Nawrocka postawiła na klasykę. Tak oceniła ją stylistka

Podczas wydarzenia, poza jego merytorycznym aspektem, uwagę przykuła również stylizacja przyszłej pierwszej damy. Żona Karola Nawrockiego wybrała na tę uroczystość białą sukienkę przed kolano, z długimi rękawami i złotymi guzikami. Stylizację uzupełniła połyskującymi butami.

Marta Nawrocka postawiła na prostotę, jeśli chodzi o fryzurę. W przypadku makijażu żona prezydenta-elekta zdecydowała się na mocne zaznaczenie oczu i delikatne podkreślenie ust. Zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie w naszej galerii.

Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła stylizację Marty Nawrockiej w rozmowie z portalem fakt.pl. – Chcieliśmy Amerykę? No to mamy – przynajmniej w wizerunku – powiedziała ekspertka od mody i autoprezentacji. – Stylizacja przyszłego prezydenta i pierwszej damy to klasyka najwyższej próby. Nic dodać, nic ująć. To obrazek, który równie dobrze mógłby się pojawić na tle Białego Domu – podkreśliła stylistka.

– Stylizacje pani Marty znamy już z kampanii – konsekwentne, dopracowane, z klasą. I dziś również: zestaw optymalny, harmonijnie współgrający z mężem. Widać, że nie szukano efektu „wow” za wszelką cenę – postawiono na spójność i równowagę — oceniła Ewa Rubasińska-Ianiro.

