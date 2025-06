Edukacja „włączająca” na tróję z minusem. „Jako rodzic nie chcę być na wojennej ścieżce ze szkołą”

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Co waszym zdaniem w ramach edukacji włączającej należałoby zmienić?

Katarzyna Machura-Mika: Pierwszy temat, który jest bardzo dla mnie istotny, to zrównanie sytuacji dzieci z ADHD, z sytuacją dzieci ze spektrum autyzmu. To są zaburzenia, które są do siebie bardzo podobne, natomiast – z punktu widzenia edukacji i prawa – traktowane są zupełnie inaczej.

(…)

Jak dziecko ma autyzm, za tym idą konkretne środki, jest to konkretny „przelicznik”, dziecko ma prawo do nauczyciela wspomagającego i do rewalidacji, czyli do indywidualnych, dodatkowych zajęć z nauczycielem.

Natomiast w przypadku dziecka z ADHD tego nie ma.

Czyli mówimy o edukacji włączającej, a ja tutaj widzę swego rodzaju dyskryminację. To co na to prawnik?

Aleksandra Wejdelek-Bziuk: Oczywiście nie występuję tutaj dzisiaj w roli pełnomocnika procesowego, ale nie da się ukryć, że moja działalność społeczna i aktywistyczna w tym zakresie jest ściśle powiązana z moją pracą. Przypadki dzieci z trudnościami edukacyjnymi, nieneurotypowych, w procesach sądowych „okołorodzinnych” są bardzo częste.

Powiedziałabym, że większość spraw, którymi się w ogóle zawodowo zajmuję, też dotyczy dzieci nieneurotypowych.

Oto fragment odcinka: